ARA
DOLAR
46,51
0,02%
DOLAR
EURO
53,01
0,32%
EURO
ALTIN
6040,38
0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD’den dikkat çeken hamle: Sürücüsüz araçlarda manuel fren şartı kaldırılıyor

ABD’de NHTSA, yalnızca otonom sürüş sistemleriyle çalışan araçlarda manuel fren pedalı zorunluluğunu kaldırmak için düzenleme süreci başlattı. Karar, sürücüsüz araç tasarımlarında büyük bir dönüşümün önünü açıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD’den dikkat çeken hamle: Sürücüsüz araçlarda manuel fren şartı kaldırılıyor

ABD'de Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanan araçlarda manuel fren pedalı bulundurma zorunluluğunu kaldırmak için kural koyma süreci başlattı.

NHTSA süreci başlattı

ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanan araçlarda manuel fren pedalı bulundurma zorunluluğunu kaldırmak için kural koyma süreci başlattı.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, bir insan tarafından kullanılmayacak araçlar için silecek veya dikiz aynası gibi geleneksel donanımlara duyulan ihtiyacın yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Güvenlik standartları devam edecek

Yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış araçlarda manuel fren pedalı zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik kural değişikliği önerildiğine işaret edilen açıklamada, buna karşın durma mesafesine dair sıkı standartları da içeren diğer frenleme performansı gereksinimlerinin korunacağı vurgulandı.

Açıklamada, manuel sürüş kontrollerine sahip otonom araçlar için ise mevcut tüm standart gereksinimlerin geçerli olmaya devam edeceği aktarıldı.

ABD otonom sürüş teknolojilerinde öncü olacak

NHTSA Yöneticisi Jonathan Morrison, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin otonom sürüş teknolojilerinde öncü olması için düzenleyici çerçevenin yeniden tasarlanması gerektiğinin altını çizdi.

Yenilikçi tasarımların önündeki anlamsız engelleri yıkarken, önemli temel güvenlik gereksinimlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Morrison, bu yaklaşımın nihayetinde kara yolu kazalarını azaltacağını, can kayıplarını önleyeceğini ve mobiliteyi artıracağını belirtti.

Etiketler
sürücüsüz araç otonom araç ABD fren pedalı araç tasarımı
İlgili Haberler
Togg servis altyapısını genişletiyor: 4 yeni merkez devreye giriyor
Togg servis altyapısını genişletiyor: 4 yeni merkez devreye giriyor
2026 Audi A3 sahneye çıktı: Kokpit baştan aşağı değişti
2026 Audi A3 sahneye çıktı: Kokpit baştan aşağı değişti
Togg'un yeni yol haritası belli oldu: 3 yeni model yolda
Togg'un yeni yol haritası belli oldu: 3 yeni model yolda
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL