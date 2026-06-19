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Togg servis altyapısını genişletiyor: 4 yeni merkez devreye giriyor

Togg, İstanbul’daki kullanıcılarına yönelik servis ve teslimat altyapısını genişletme kararı aldı. Şirket, kentin farklı bölgelerinde konumlandırılacak dört yeni servis ve teslimat merkezini devreye alacağını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Togg servis altyapısını genişletiyor: 4 yeni merkez devreye giriyor

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, İstanbul’daki servis ve teslimat altyapısını güçlendirme kararı aldı. Şirket, farklı ilçelerde konumlandırılacak dört yeni merkez ile kullanıcılarına daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunmayı hedefliyor.

İstanbul’da 4 yeni nokta

Togg’un yeni planlamasına göre servis ve teslimat merkezleri Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye bölgelerinde hizmete girecek. Yeni merkezlerin özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumlandırılmasıyla, araç sahiplerinin bakım ve onarım süreçlerine daha kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

Kullanıcı deneyimi odaklı genişleme hedefleniyor

Şirketin attığı bu adımın, büyüyen Togg kullanıcı kitlesine paralel olarak servis kapasitesini artırması ve şehir içi hizmet ağını daha dengeli hale getirmesi bekleniyor. İstanbul genelinde yaygınlaştırılan yeni servis noktalarıyla birlikte Togg’un satış sonrası hizmet altyapısında erişim kolaylığının artırılması hedefleniyor.

Etiketler
TOGG servis istanbul Togg servisi
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