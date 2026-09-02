Yeni Passat Pro'nun fiyatı belli oldu: İki motor seçeneğiyle geliyor

Volkswagen, Çin'deki Passat ailesini 2027 model yılı için güncelledi. SAIC-Volkswagen tarafından üretilen yeni Passat Pro, beş farklı versiyonla satışa çıktı. Otomobilde 1.5 ve 2.0 litrelik turbo benzinli motorlar görev yaparken, üst paketlerde yolcuya özel ekranın da bulunduğu üç ekranlı bir kokpit sunuluyor.
Yeni Passat Pro büyük bir nesil değişimi getirmiyor. Volkswagen bunun yerine mevcut otomobilin donanımlarında ve model seçeneklerinde değişiklik yapıyor. Model tamamen benzinli motorlarla yoluna devam ediyor.
1 Dış tasarım büyük ölçüde aynı kaldı
2027 Passat Pro'nun dış görünümünde köklü bir değişiklik bulunmuyor. Ön bölümde IQ.Light Matrix LED farlara geniş ve karartılmış bir hava girişi eşlik ediyor. Arka tarafta ise bir uçtan diğerine uzanan stop grubu ve aydınlatmalı Volkswagen logosu bulunuyor.
Volkswagen yeni modelde klasik kapı kollarını koruyor. Gövde için dört farklı renk seçeneği sunan marka, jant tasarımını ise çift renkli yeni bir seçenekle güncelliyor.
3 Ön yolcuya ayrı ekran
Passat Pro'nun üst donanım seviyelerinde ekranların ağırlıkta olduğu bir kokpit bulunuyor. Orta konsoldaki 15 inçlik multimedya ekranının yanında ön yolcu için 11,6 inçlik ayrı bir eğlence ekranı yer alıyor.
Donanım seviyesine bağlı olarak ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma, 360 derece çevre görüş sistemi, aracın altındaki alanı ekranda gösteren şeffaf şasi özelliği, 10 hava yastığı, elektrikli bagaj kapağı ve Harman Kardon ses sistemi gibi özellikler sunuluyor.
5 220 beygire kadar güç sunuyor
Motor tarafında iki seçenek bulunuyor. 1.5 litrelik turbo benzinli ünite 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 2.0 litrelik turbo motor ise 220 beygir güç ile 350 Nm torka ulaşıyor.
Her iki seçenek de 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştiriliyor. 2.0 litrelik Passat Pro, 0'dan 100 km/s hıza 7,6 saniyede çıkıyor. Bu motorun WLTC standardındaki ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 6,87 litre olarak açıklanıyor.
|Özellik
|1.5T
|2.0T
|Motor
|1.5 litre turbo benzinli
|2.0 litre turbo benzinli
|Güç
|160 bg
|220 bg
|Tork
|250 Nm
|350 Nm
|Şanzıman
|7 ileri DSG
|7 ileri DSG
|0-100 km/s
|Açıklanmadı
|7,6 saniye
|Karma tüketim (WLTC)
|Açıklanmadı
|6,87 lt/100 km
8 Başlangıç fiyatı 139.900 yuan
2027 Volkswagen Passat Pro'nun Çin'deki resmi liste fiyatları 172.000 yuandan başlayıp 239.900 yuana kadar çıkıyor. Ancak satış başlangıcında uygulanan kampanya bu rakamları aşağı çekiyor.
Kampanya kapsamında giriş seviyesindeki Passat Pro 139.900 yuan, en üst versiyon ise 209.900 yuan fiyatla satılıyor. Böylece model ailesinde beş farklı fiyat ve donanım seçeneği bulunuyor.
Satış döneminde ayrıca güç aktarma sistemini kapsayan ömür boyu garanti, belirli koşullarda 12.000 yuana kadar takas desteği ve iki yıllık faizsiz finansman gibi seçenekler sunuluyor. Bu fiyatlar ve kampanyalar Çin pazarı için geçerli.