Yeni Passat Pro'nun fiyatı belli oldu: İki motor seçeneğiyle geliyor

Volkswagen, Çin'deki Passat ailesini 2027 model yılı için güncelledi. SAIC-Volkswagen tarafından üretilen yeni Passat Pro, beş farklı versiyonla satışa çıktı. Otomobilde 1.5 ve 2.0 litrelik turbo benzinli motorlar görev yaparken, üst paketlerde yolcuya özel ekranın da bulunduğu üç ekranlı bir kokpit sunuluyor.

Yeni Passat Pro büyük bir nesil değişimi getirmiyor. Volkswagen bunun yerine mevcut otomobilin donanımlarında ve model seçeneklerinde değişiklik yapıyor. Model tamamen benzinli motorlarla yoluna devam ediyor.