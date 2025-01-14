Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, hedeflerinin karlı bir şekilde, kaliteden ödün vermeden yüksek müşteri deneyimiyle ürünlerini tüketiciyle buluşturmak olduğunu belirtti. Süslü, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini AA muhabiriyle paylaştı.

2024'ü değerlendirmek için 2021 yılına işaret eden Süslü, salgınla birlikte otomotiv pazarının çok önemli bir değişimden geçtiğini vurguladı.

Süslü, "Önce üretim anlamında önemli kısıtlar, tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar sonucu üretimde büyük sıkıntılar yaşandı. Ardından da tüm dünyada ve Türkiye'de otomobil alımıyla ilgili daha fazla talep ortaya çıktı. Çünkü insanlar bu pandemi döneminde toplu taşımadan uzaklaştılar" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 2015-2020 döneminde ortalama 800 bin adetlerde bir otomotiv pazarı varken artan talebin etkisiyle 2023'te 1 milyon 200 bine yakın bir otomotiv satışının gerçekleştiğini gördüklerini dile getiren Süslü, "Yani pandemi öncesine göre yüzde 50'lik bir büyüme ki pandemi döneminde yine 800 binli adetler oldu çünkü talep çok fazla olmasına rağmen üretim buna yetişemiyordu" dedi.

'TALEP GELECEK YIL DA BENZER SEVİYEDE KALIR'

Süslü, "1 milyonlu adetlerde otomobil talebi olmaya devam ediyor. Bu talebin gelecek yılda benzer seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. Yani yine 1 milyonlu adetlerde bir otomobil pazarı olacak. Bu seneye göre, bir miktar yavaşlama olabilir. Çünkü pazara baktığımız zaman son aylarda önceki yılın aynı dönemine göre pazarda az da olsa bir yüzde 5'lik 10'luk daralmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun gelecek yılda devam etmesi durumunda, 1 milyon 50 bin-1 milyon 100 bin bağımlılığında bir pazar olabileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo özeline gelince, 2023'te tanıttıkları Tonale modelinin de katkısıyla satış rekoru kırdıklarının altını çizen Süslü, 2 bin 200'e yakın araç satışıyla 2023'ü kapadıklarını aktardı.

Süslü, "Bu bahsettiğim kısıtlı bulunurluğun etkisiyle öne gelen talebin etkisiyle böyle bir rekor kırdık. Biz premium bir marka olarak aslında normalde satış hedefi koymuyoruz kendimize. Bizim hedefimiz karlı bir şekilde, kaliteden ödün vermeden yüksek müşteri deneyimiyle ürünlerimizi tüketiciyle buluşturmak. Gelecek yıl da Junior'ın katkısıyla bunun yine 2 binli adetlere doğru gelişeceğini öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu belirten Süslü, Avrupa bölgesine bakıldığında Türkiye'nin en büyük 5-6 pazardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Süslü, Türkiye'de genç nüfusun fazla olduğunu, üretimde maliyet ve kalite rekabetçiliğinin ön planda olduğuna değinerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Dolayısıyla otomotiv markalarının hepsinin radarında olan bir ülke. Hem satış potansiyeli hem üretim potansiyeli olarak radarında olan bir ülke. Dolayısıyla bütün markalar buraya önem veriyor. Herhalde dünyada en çok otomobil markasının rekabet ettiği pazarlardan bir tanesi. Pazara yeni giriş yapan oyuncuların da ilk girdiği pazarlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye önemli bir pazar ve önemli olmaya da devam edecek."