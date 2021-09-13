Bu tip araçların parçalarının zor bulunduğunu, el emeği olduğu için yapımının uzun sürdüğünü dile getiren Dalkoz, “Vatandaşlar maalesef bizim kadar sabretmiyor. Bir an önce olmasını istiyor ama sabır işi bu. Biz her türlü aracı yapıyoruz. Emek hiçbir zaman parayla ölçülmeyen bir şey. İnsan yaptığı işten zevk alacak. İnsan yapılan işten gurur duymak istiyor ve ben de onu arıyorum.” ifadelerini kullandı.