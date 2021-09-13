Dünya Bankası, önlem alınmaması durumunda iklim değişikliğinin 2050'ye kadar dünyanın 6 bölgesinden 216 milyondan fazla insanı iç göçe zorlayabileceğini öngördü....Daha fazla oku
GooCommerce, müşteri nabzının dijitalde attığını bilen ve işini dijitale taşımak isteyen işletme ve markaların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir platform.Daha fazla oku
Girişimciliğin artması ve özellikle pandemi döneminde uzaktan esnek çalışma modelinin yerleşmesinin etkisi, doğrudan satış sektöründe de görüldü.Daha fazla oku
Dünya Bankası, önlem alınmaması durumunda iklim değişikliğinin 2050'ye kadar dünyanın 6 bölgesinden 216 milyondan fazla insanı iç göçe zorlayabileceğini öngördü....
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hükümet, ekonomik reform kapsamında özel sektöre "5 yıl içinde çalışanlarının en az yüzde 10'unun ülke vatandaşı...
Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek. Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı...
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. AB Konseyi, Rusya'nın...
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