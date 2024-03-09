Alpine A110 Ailesi Türkiye pazarına giriş yaptı, satış fiyatları açıklandı

Türkiye'de MAİS AŞ'nin yeni markası olan Alpine’in tanıtım toplantısı bu hafta düzenlendi. İşte tanıtımdan yansıyanlar ve açıklanan fiyatlar:



1 MAİS'TEN AÇIKLAMA MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Alpine’in MAİS’in yeni markası olarak Türkiye’ye giriş yapmış olması oldukça gurur verici. Alpine, bildiğimiz otomobil yaklaşımlarından tamamen farklı olan, sportif ve estetik detayların bir arada bulunduğu, geçmiş ile geleceği birleştirerek günümüze adapte eden premium spor bir marka. OYAK’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve desteği sayesinde Renault ve Dacia markalarının uzun zamandır Türkiye’deki temsilcisi olarak, Alpine markasını da MAİS bünyesine katmış olmak, pazar dinamiklerinde MAİS’i daha da güçlendirecek" dedi.

2 'O olmasa başaramazdık' Alpine’in Türkiye’ye gelmesinde OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in vizyonunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Çağdaş, "O olmasaydı bunu başaramazdık. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

3 3 FARKLI VERSİYONLA GELİYOR Yıllardır pistlerde önemli zaferler kazanan Alpine’in, 3 farklı versiyonuyla Türkiye'ye giriş yaptığını bildiren Çağdaş, "Motor sporları tutkunlarının, özellikle de lüks ve konforu heyecan verici bir sürüş deneyimiyle yaşamaktan zevk alanların tercihi olacak yeni markamız, spor otomobil anlayışını bambaşka bir boyuta taşıyacak. Türkiye, Alpine’in kendine özel bir yer bulacağı en önemli ülkeler arasında. Alpine, MAİS İstanbul Şubemizde bulunan Alpine Center İstanbul’da kullanıcılarını karşılamak için hazır olacak." diye sözlerini tamamladı.

4 SATIŞA SUNDU Alpine, A110 modelinin üç versiyonunu bu aydan itibaren satışa sundu: A110, A110 GT ve A110 S versiyonları.

5 5. ÜLKE OLDU Açıklamaya göre İstanbul Sarıyer’de yeni açılan Alpine Center İstanbul, markanın genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155. satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke oldu.

6 BU YILKİ SATIŞ FİYAT Lansmanda bu yılki satış hedefi 16 adet olarak açıklanırken, şimdiden siparişlerin gelmeye başladığı bildirildi.

7 FİYATLAR DA DUYURULDU Modellerin satış fiyatları da açıklandı. 3 model şu fiyatlardan sunulacak:

8 ALPİNE A110 SATIŞ FİYATI A110 opsiyonsuz fiyatı 5.900.000 TL

9 ALPİNE A110 GT SATIŞ FİYATI A110 GT opsiyonsuz fiyatı 6.800.000 TL