ARA
Bist 100
5031,98
-0,59%
Bist 100
Dolar/TL
19,0701
0,1986%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5392
-0,3704%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,076
-0,673%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1213,21
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Araç muayenelerini yaptırmayanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi

Araç muayenelerini yaptırmayanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi

Araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş vatandaşlar 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.

25 Mart 2023 | 10:18
Son Güncellenme: 25 Mart 2023 | 11:29
0
Araç muayenelerini yaptırmayanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1213,21 -0,57%
  • ALTIN ONS 1978,75 -0,77%
  • BIST 100 5031,98 -0,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0701 0,1986%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5392 -0,3704%
  • EURO/USD 1,076 -0,673%
  • INGILIZ STERLINI 1,2233 -0,43949%
  • JAPON YENI 130,722 -0,1%
  • KANADA DOLARI 1,37462 0,22493%
  • RUS RUBLESI 77,28 1,6842%
Günün En Çok Okunanları
BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları
Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar: Yeni haftada hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL