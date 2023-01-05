Avrasya Tüneli Geçiş ücreti 2023 ne kadar? Hangi araçlar geçebiliyor?

Fizibilite çalışmaları 2008 yılında başlayan, yapımına 2013 yılında başlanan 2016 yılında tamamlanan Avrasya Tüneli İstanbul'da Asya ve Avrupa yakalarını deniztabanından karayoluyla ile bağlıyor. Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Projenin 5.4 kilometrelik bölümüdeniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Projede kalan 9,2 kilometrelik kısım ise Avrupa ve Asya yakalarındaki bağlantı ve yaklaşım yollarını kapsıyor. Tatil dönemiyle birlikte Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021 de internette çok arananlar arasında. Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2023 ne kadar?

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Avrasya Tüneli'nin internet sitesine göre 2023 yılında, 2022 yılına göre bir değişiklik görünmüyor. 5 Ocak 2022 itibarıyla fiyat tarifesi şöyle:

2021 yılında Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL idi. 1 Ocak 2022 yılından itibaren fiyatlar değişti. 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlendi. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanıyor.

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacak.

Fiyatlara %8 KDV dahil.

Avrasya Tüneli'nden 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyordu. 1 Mayıs 2022'den itibaren motosikletler de geçebiliyor. 1 Mayıs'tan itibaren Avrasya Tüneli’ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak belirlendi. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek.

Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek. Aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar otomobil, aks aralığı 3.20 metre ve üstünde olan ve UKOME kararınca tünelden geçişi uygun iki akslı araçlar minibüs tarifesinden ücretlendiriliyor.







AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİYOR?



Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri, serbest akış sistemi yardımıyla ödeniyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılıyor, gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği ise bulunmuyor. Ödemeler, sürücülerin OGS veya HGS hesabı üzerinden yapılabiliyor.

AVRASYA TÜNELİ'NDEN HANGİ ARAÇLAR GEÇEBİLİYOR?



Tünel, sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlandı. 2.80 metreden yüksek araçlar, ağır taşıtlar, bisiklet, scooter ve yayaların tüneli kullanması yasak.



1 Mayıs 2022'den itibaren tünelden motosikletler de geçebiliyor. Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak.



Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü



AVRASYA TÜNELİNDEN GEÇMESİ YASAK ARAÇLAR HANGİLERİ?



Peki, hangi araçların Avrasya Tüneli'nden geçmesi yasak? Avrasya Tüneli'nin kurumsal sayfasında Avrasya Tüneli'nden geçmesi yasak olan araçların listesi şu şekilde veriliyor:

