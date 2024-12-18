Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın elektrikli araçlarda Çin ve ABD'den gelen şiddetli rekabetin ardından birleşme için görüşmeler yaptıkları haberi bugün otomotiv dünyasında çok konuşuldu. Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticilerinin (Honda ve Nissan), ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet edecek bir otomobil grubu oluşturmak amacıyla bir holding şirketi kurma olasılığını değerlendiriyor.

Honda, Nissan ve Nissan ile ortak olan Mitsubishi Motors Corp (MMC) yaptıkları ortak açıklamada, “Bu yılın mart ve ağustos aylarında duyurulduğu üzere, Honda, Nissan ve MMC her bir şirketin güçlü yönlerini birleştirmek ve gelecekteki işbirliği için çeşitli olasılıkları değerlendirmektedir. Ancak herhangi bir karar alınmamıştır” denildi.

HİSSELERİ EN AZ 40 YILIN EN İYİ GÜNÜNÜ YAŞADI

CNBC'nin haberine göre Nissan hisseleri, Honda ile olası mega birleşmeye ilişkin haberlerin ardından Çarşamba günü en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı. CNBC, haberinde "Factset verilerine göre Nissan hisseleri %23,7 değer kazandı ve şirketin en azından 1985′ten beri en iyi gününü kaydetti. Factset’in şirketin hisse senedi fiyatına ilişkin 1985′in ötesindeki kayıtları yok. Bu arada Honda hisseleri %3 düştü" diyor.

Nikkei gazetesinin haberine göre Honda ve Nissan bir holding şirketi altında faaliyet göstermeyi düşünüyor ve yakında bir mutabakat zaptı imzalayacaklar.



DÜNYANIN 3. BÜYÜK ÜRETİCİSİ OLACAK

Honda ve Nissan'ın birleşmesi gerçekleşirse yıllık 7,4 milyon araç üretimiyle 54 milyar dolarlık bir şirket oluşturacak. Yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak. Anlaşma aynı zamanda 2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme de olacak.

NE KADAR ARAÇ SATTILAR?

Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Toyota geçen yıl 11,23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9,24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.

Nikkei haberinde "Birleşik Nissan-Honda-Mitsubishi girişimi yıllık 8 milyondan fazla araç satışına denk gelecektir. Bu, şirketi dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasına sokacaktır. Ancak yine de 2023′te 11,2 milyonluk satışa ulaşan diğer Japon otomobil üreticisi Toyota Motor’un ve geçen yıl 9,2 milyon araç satışı bildiren Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in gerisinde kalacak" diyor.

BİRLEŞME VE İŞBİRLİKLERİ ARTIYOR

AA'nın haberine göre Küresel otomobil üreticileri, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlanırken, birleşme veya işbirliklerini artırıyorlar. Honda ve Nissan Mart 2024’te maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlatma konusunda anlaşmışlardı. Mitsubishi Motors da Ağustos 2024 görüşmelere katıldığını açıklamıştı.

