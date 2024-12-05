Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında kasımda hisseleri yüzde 14,3 yükselen Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ. yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, kasım ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 5'inin hisse değeri arttı.

Otomotiv şirketlerinde geçen ay yükseliş eğilimi öne çıkarken, şirketlerin yatırımları, projeleri, mali tabloları ve Türkiye'de otomotiv sektörünün aylık gelişmeleri hisse hareketlerinde etkili oldu.

Kasım ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında yüzde 14,3 artış gösteren Otokar Otomotiv ve Savunma sanayi AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran otomotiv şirketi oldu. Şirket, geçen ay Romanya ile yaklaşık 857 milyon avro değerinde askeri araç anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Romanya Savunma Bakanlığı'na ait Romtehnica'nın 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç projesinin kazanıldığı bildirildi.

yatırımcısına en fazla kazandıran otomotiv şirketi oldu. Şirket, geçen ay Romanya ile yaklaşık 857 milyon avro değerinde askeri araç anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Romanya Savunma Bakanlığı'na ait Romtehnica'nın 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç projesinin kazanıldığı bildirildi. Otomotiv şirketleri arasında yüzde 11,8 değer kazanan TürkTraktör, kasım ayında en fazla kazandıran ikinci şirket oldu.

kasım ayında en fazla kazandıran ikinci şirket oldu. 3. sırada yüzde 5,3 artışla Tofaş,

4. sırada yüzde 1,8 kazançla Doğuş Otomotiv

5. sırada yüzde 0,2 artışla Ford Otosan yer aldı.

Geçen ay yatırımcısına Karsan Otomotiv yüzde 16,6, Tümosan Motor ve Traktör yüzde 3,7, Anadolu Isuzu yüzde 2,1 kaybettirdi.

- Yılın başından bu yana en fazla Karsan kazandırdı

Otomotiv şirketlerinin yıl başından bu yana sergilediği hisse performansına bakıldığında zirvede Karsan Otomotiv yer alırken, tek kaybettiren Doğuş Otomotiv oldu.

Karsan yatırımcısına yıl başından bu yana yüzde 50,9, Tümosan yüzde 38,3, Ford Otosan yüzde 37,5, TürkTraktör yüzde 21, Otokar yüzde 13, Anadolu Isuzu yüzde 3,2, Tofaş yüzde 1,7 kazandırırken, Doğuş otomotiv hisseleri yıllık bazda yüzde 2,9 geriledi.

Otomotiv sektöründe hidrojen teknolojisi üzerine yoğunlaşan Karsan, küresel otomotiv üreticileriyle dirsek temasını sürdürdü. Şirket, Toyota Motor Europe ile "hidrojen teknolojisi" alanında işbirliğine imza attı. Başta Avrupa olmak üzere dünyada 23 ülkeye yayılmış 1100 adedin üzerinde elektrikli aracıyla hizmet veren şirket, sektörde yeni nesil teknolojiyi temsil eden hidrojen yakıt hücreli (Fuel Cell) modellere yatırımını sürdürüyor.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİ OLAN ŞİRKET

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, kasım ayını 339 milyar 329 milyon 970 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı 99 milyar lira piyasa değeriyle Tofaş, 77 milyar 852 milyon 28,8 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 56 milyar 910 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 47 milyar 80 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 16 milyar 682 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 13 milyar 340 milyon lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 11 milyar 583 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı kasım ayı ihracat rakamlarına göre, Türkiye'nin kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 3 milyar 241 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti. Otomotiv endüstrisinin ihracatı, Ocak-Kasım 2024'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 33 milyar 731 milyon 566 bin dolara ulaştı.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2023, Kasım 2024, Kasım 2024 kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2023 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2024 Ekim kapanış fiyatı (TL) 2024 Kasım kapanış fiyatı (TL) 2024 Kasım aylık değişim (yüzde) 2023 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri Otokar 419,67 415,00 474,25 +14,3 +13 56.910.000.000 TürkTraktör 642,81 696,20 778,00 +11,8 +21 77.852.028.750 Tofaş 194,73 188,00 198,00 +5,3 +1,7 99.000.000.000 Doğuş Otomotiv 220,35 210,30 214,00 +1,8 -2,9 47.080.000.000 Ford Otosan 703,24 964,79 967,00 +0,2 +37,5 339.329.970.000 Anadolu Isuzu 64,14 67,60 66,20 -2,1 +3,2 16.682.400.000 Tümosan 83,85 120,50 116,00 -3,7 +38,3 13.340.000.000 Karsan Otomotiv 8,53 15,43 12,87 -16,6 +50,9 11.583.000.000



