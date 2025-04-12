BYD 2025 Fiyat Listesi | Dolphin, Atto, Seul... İşte tüm modellerin güncel liste fiyatı

BYD otomobillerinin fiyat listesi internette takip edilen arama başlıkları arasında yerini alıyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye pazarına elektrikli araç modelleriyle giriş yaptı. Şirket, Türkiye'deki otomobil pazarında rekabetçi bir konum elde etmeyi hedefliyor. BYD'nin Türkiye pazarına girişi, elektrikli araç segmentinde rekabeti arttırdı. Şirketin fiyat politikası, diğer otomobil üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. Peki BYD 2025 fiyat listesinde hangi araç ne kadar? İşte donanım özellikleri ve fiyat bilgisi

Çinli BYD yeni araç sevkiyatlarıyla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Şirket martta TANG modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile 7'ye ulaştı. Şirket, nisanın ikinci yarısında DOLPHIN'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturacak.

2 Dolphin Fiyatı BYD DOLPHIN Comfort 1.295.000 ₺ BYD DOLPHIN Design 1.395.000 ₺

3 Dolphin Teknik özellikler 7 saniye: 0-100 km/s Hızlanma Süresi 427 km: WLTP Karma Sürüş Menzili * 26 dakika: %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi

4 ATTO 3 Fiyatı BYD ATTO 3 Design 1.623.000 ₺

5 ATTO 3 Teknik Özellikler 7.3 saniye: 0-100 km/s Hızlanma Süresi 420 km: WLTP Karma Sürüş Menzili 28 dakika: %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi

6 SEUL U EV Fiyatı BYD SEAL U EV Design 1.924.000 ₺

7 SEUL U EV Teknik Özellikleri 9.6 saniye: 0-100 km/s Hızlanma Süresi 500 km: WLTP Karma Sürüş Menzili * 28 dakika: %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi

8 SEAL U DM-i Fiyatı BYD SEAL U DM-i Design 2.017.000 ₺