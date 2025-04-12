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BYD 2025 Fiyat Listesi | Dolphin, Atto, Seul... İşte tüm modellerin güncel liste fiyatı

BYD fiyat listesi otomobil severlerin araştırdığı ve merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çinli otomotiv üreticisi firmanın geçtiğimiz hafta gündeme gelen haberlerinin ardından BYD araçları fiyatları ile merak edilen konular içinde. Peki BYD modellerinde güncel fiyatlar nedir? İşte 2025 güncel liste fiyatları

12 Nisan 2025 | 10:47
Son Güncellenme: 12 Nisan 2025 | 10:52
BYD 2025 Fiyat Listesi | Dolphin, Atto, Seul... İşte tüm modellerin güncel liste fiyatı

BYD otomobillerinin fiyat listesi internette takip edilen arama başlıkları arasında yerini alıyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye pazarına elektrikli araç modelleriyle giriş yaptı. Şirket, Türkiye'deki otomobil pazarında rekabetçi bir konum elde etmeyi hedefliyor. BYD'nin Türkiye pazarına girişi, elektrikli araç segmentinde rekabeti arttırdı. Şirketin fiyat politikası, diğer otomobil üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. Peki BYD 2025 fiyat listesinde hangi araç ne kadar? İşte donanım özellikleri ve fiyat bilgisi

 

Çinli BYD yeni araç sevkiyatlarıyla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Şirket martta TANG modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile 7'ye ulaştı. Şirket, nisanın ikinci yarısında DOLPHIN'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturacak.

2 Dolphin Fiyatı

Dolphin Fiyatı BYD DOLPHIN Comfort 1.295.000 ₺ BYD DOLPHIN Design 1.395.000 ₺

3 Dolphin Teknik özellikler

Dolphin Teknik özellikler 7 saniye: 0-100 km/s Hızlanma Süresi 427 km: WLTP Karma Sürüş Menzili * 26 dakika: %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi

4 ATTO 3 Fiyatı

ATTO 3 Fiyatı BYD ATTO 3 Design 1.623.000 ₺

5 ATTO 3 Teknik Özellikler

ATTO 3 Teknik Özellikler 7.3 saniye: 0-100 km/s Hızlanma Süresi 420 km: WLTP Karma Sürüş Menzili 28 dakika: %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi

6 SEUL U EV Fiyatı

SEUL U EV Fiyatı BYD SEAL U EV Design 1.924.000 ₺

7 SEUL U EV Teknik Özellikleri

SEUL U EV Teknik Özellikleri 9.6 saniye: 0-100 km/s Hızlanma Süresi 500 km: WLTP Karma Sürüş Menzili * 28 dakika: %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi

8 SEAL U DM-i Fiyatı

SEAL U DM-i Fiyatı BYD SEAL U DM-i Design 2.017.000 ₺

9 SEAL U DM-i Teknik Özellikleri

SEAL U DM-i Teknik Özellikleri 145 kW: Elektrikli Motor Gücü 18.3 kWsa: Batarya Kapasitesi 80 km: Elektrikli Sürüş Menzili 1080 km: WLTP Karma Sürüş Menzili
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Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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