39 gün sürdü, 7 bin araçla Türkiye'ye geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gemi, teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıktı. BYD CHANGZHOU, yaklaşık 39 günlük yolculuğun ardından dün Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na ulaştı. Fotoğraflar şöyle:
1 7 bin araç kapasiteli
Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi esnasında görüntülenen 7 bin araç kapasiteli gemi, 199,9 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe sahip. Gemiyle 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi sayesinde geniş ölçekli sevkiyatlar verimli şekilde gerçekleştiriliyor. Çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışan geminin sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak karbon emisyonlarını azaltığı belirtiliyor.
2 BYD Türkiye'deki ürün gamını genişletiyor
Çinli BYD yeni araç sevkiyatlarıyla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Şirket martta TANG modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile 7'ye ulaştı.
3 Sıradaki modeller
Şirket, nisanın ikinci yarısında DOLPHIN'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturacak.
4 10 milyon araç
Markanın açıklamasına göre BYD dünyada 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan ilk marka oldu. İlk 5 milyon yeni enerji aracı üretimini 15 yılda, sonraki 5 milyon aracı ise 15 ayda tamamladı. Şirket geçen yıl 4 milyondan fazla yeni enerjili otomobil sattı.