ARA
DOLAR
37,99
0,14%
DOLAR
EURO
41,62
-0,75%
EURO
GRAM ALTIN
3710,38
-2,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9379,83
-1,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

39 gün sürdü, 7 bin araçla Türkiye'ye geldi

Markanın açıklamasına göre BYD'nin araç taşıma gemisi "BYD CHANGZHOU", 7 bin araçla Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na yanaştı.

06 Nisan 2025 | 11:14
39 gün sürdü, 7 bin araçla Türkiye'ye geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gemi, teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıktı. BYD CHANGZHOU, yaklaşık 39 günlük yolculuğun ardından dün Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na ulaştı. Fotoğraflar şöyle: 

 

 

1 7 bin araç kapasiteli

7 bin araç kapasiteli Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi esnasında görüntülenen 7 bin araç kapasiteli gemi, 199,9 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe sahip. Gemiyle 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi sayesinde geniş ölçekli sevkiyatlar verimli şekilde gerçekleştiriliyor. Çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışan geminin sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak karbon emisyonlarını azaltığı belirtiliyor.

2 BYD Türkiye'deki ürün gamını genişletiyor

BYD Türkiye'deki ürün gamını genişletiyor Çinli BYD yeni araç sevkiyatlarıyla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Şirket martta TANG modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile 7'ye ulaştı.

3 Sıradaki modeller

Sıradaki modeller Şirket, nisanın ikinci yarısında DOLPHIN'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturacak.

4 10 milyon araç

10 milyon araç Markanın açıklamasına göre BYD dünyada 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan ilk marka oldu. İlk 5 milyon yeni enerji aracı üretimini 15 yılda, sonraki 5 milyon aracı ise 15 ayda tamamladı. Şirket geçen yıl 4 milyondan fazla yeni enerjili otomobil sattı.
İlgili Haberler
BYD'nin Türkiye ürün gamına ekleniyor: Fiyatı ve özellikleri
BYD'nin Türkiye ürün gamına ekleniyor: Fiyatı ve özellikleri
0
  • ALTIN GRAM - TL 3710,38 -2,32%
  • ALTIN ONS 3037,42 -2,46%
  • BIST 100 9379,83 -1,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,999 0,643%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42305 0,95238%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,5 0,5021%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9947 0,1434%
  • EURO/DOLAR 1,0964 -0,8196%
  • EURO/TURK LIRASI 41,6192 -0,749%
  • STERLIN/DOLAR 1,29013 -1,51868%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL