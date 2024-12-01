BYD Han Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

BYD Türkiye'nin açıklamasına göre BYD HAN, 517 HP güç ve 521 km menziliyle geliyor. (Bu makalenin ardından 'BYD Seal Türkiye satış fiyatı ve özellikleri' başlıklı yazıya da bakabilirsiniz) İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve BYD Han Türkiye satış fiyatı:



1 2 modeli daha sunmanın heyecanını yaşıyoruz Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, premium sedan segmentine tamamen farklı bir bakış açısı getirecek iki modeli daha sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ergun, geçen günlerde dört farklı SUV ve hatchback modellerini satışa sunduklarını aktararak, "Şimdi ise HAN ve SEAL modellerimizle BYD'nin elektrikli otomobil pazarındaki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacağız. HAN modelimiz sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunarken, yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak tercih edilebilecek. SEAL modelimiz ise etkileyici tasarımı ve sportif sürüşüyle yeniliklere açık Türk tüketicisinin kısa zamanda beğenisini kazanacak. Türkiye'deki elektrikli araç pazarının hızlı dönüşümünde HAN ve SEAL modellerimizle önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 BYD HAN HAKKINDA BYD, SUV ve Hatchback ürün yelpazesini, E segmenti amiral gemisi sedan modeli HAN ile genişletiyor. Açıklamaya göre model dört tekerlekten çekiş sistemi ve Ejderha Yüzü tasarım diline sahip. BYD, modelin makam aracı olarak da tercih edilebilecek özelliklere sahip olduğunu söylüyor.

3 İÇ MEKAN İç mekanında, ısıtma ve havalandırma fonksiyonlarına sahip, elektrikli ayarlanabilir Nappa deri ön ve arka koltuklar yer alıyor. Arka kol dayamada bulunan 7 inç'lik kontrol panelinden koltuk ayarı, panoramik tavan, ambiyans aydınlatması ve klima ayarları yönetilebiliyor. Modelde 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi bulunuyor. Açıklamaya göre modelde orta konsolda yer alan 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekran, 12.3 inç dijital gösterge ve ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (Head-up display) bulunuyor.

4 TEKNİK ÖZELLİKLER BYD HAN, markanın güvenlik standartlarını belirleyen Blade Batarya’ya sahip ilk seri üretim araç. İki elektrik motoruyla 380 kW (517 HP) güç ve dört tekerlekten çeker sürüş sunan BYD HAN, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayarak 180 km/s hıza ulaşıyor. 85.4 kWsa bataryasıyla 521 km menzil sağlayan araç, 120 kW DC şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada doldurabiliyor.

5 3 RENK SEÇENEĞİYLE GELİYOR BYD HAN modeli Saf Beyaz, Titanyum Gri ve Derin Siyah gövde renkleriyle tercih edilebilecek.

6 Sürüş destek Açıklamda BYD HAN ve BYD SEAL'nin güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerine ilişkin de bilgi veriliyor. Açıklamada "Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisi ile üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite sunarak delinme durumlarında yangın riskini en aza indiriyor" deniliyor. Her iki araçta Otonom Acil Durum Freni (AEB), Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı gibi özellikleri standart olarak sunuluyor.

7 SATIŞ FİYATI NE KADAR? BYD HAN, 3.200.000 TL fiyatıyla BYD showroomlarında Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yerini alıyor.