BYD Seal Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Markanın açıklamasına göre BYD SEAL sportif tasarım, 530 HP güç, 520 km menzili ve 3.8 saniye olan 0-100 km/s hızlanmasıyla dinamik ve yüksek teknolojili elektrikli sedan segmentinde öne çıkmayı hedefliyor. (Bu makalenin ardından BYD Han Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri başlıklı habere de bakabilirsiniz). İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin satış fiyatı:



1 2 modeli daha sunmanın heyecanını yaşıyoruz Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, premium sedan segmentine tamamen farklı bir bakış açısı getirecek iki modeli daha sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ergun, geçen günlerde dört farklı SUV ve hatchback modellerini satışa sunduklarını aktararak, "Şimdi ise HAN ve SEAL modellerimizle BYD'nin elektrikli otomobil pazarındaki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacağız. HAN modelimiz sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunarken, yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak tercih edilebilecek. SEAL modelimiz ise etkileyici tasarımı ve sportif sürüşüyle yeniliklere açık Türk tüketicisinin kısa zamanda beğenisini kazanacak. Türkiye'deki elektrikli araç pazarının hızlı dönüşümünde HAN ve SEAL modellerimizle önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 BYD SEAL HAKKINDA Açıklamaya göre 2023 IF Tasarım Ödülü’ne sahip SEAL, 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatıldı. Dört çeker sürüşe sahip BYD SEAL, tek şarjla 520 km menzil sunuyor.

3 ŞARJ Açıklamaya göre 150 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip aracın bataryası yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 26 dakikada dolabiliyor. Toplam 390 kW (530 HP) güç üreten çift motorlu BYD SEAL, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede gerçekleştiriyor. Marka, modelin aerodinamik gövdesi sayesinde 0.219 Cd’lik rüzgar direncine sahip olduğunu söylüyor.

4 İÇ MEKAN Araçta 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve araç için özel olarak tasarlanmış 12 hoparlörlü Dynaudio Ses Sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

5 RENK SEÇENEKLERİ BYD SEAL, Bulut Grisi, Su Yeşili, Buz Mavisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı ve Atlantis Grisi gibi renk seçenekleriyle alınabilecek.

6 Özellikler Açıklama BYD HAN ve BYD SEAL'nin güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerine ilişkin de bilgi veriliyor. Açıklamada "Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisi ile üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite sunarak delinme durumlarında yangın riskini en aza indiriyor" deniliyor. Her iki araçta Otonom Acil Durum Freni (AEB), Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı gibi özellikleri standart olarak sunuluyor. BYD SEAL’da kullanılan Cell-to-Body (CTB) mimarisi, bataryayı aracın yapısal bir parçası haline getirerek gövde rijitliğini artırıyor. iTAC Akıllı Tork Adaptasyon Sistemi ise yol tutuş performansını maksimize ederek konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor. Açıklamaya göre Gelişmiş Batarya Isı Yönetim Sistemi, soğuk hava koşullarında batarya verimliliğini artırarak menzili yüzde 20’ye kadar uzatmayı hedefliyor.