Çinli otomobil grubu Chery çatısı altında premium off-road SUV markası olarak yer alan JAECOO, Türkiye pazarı için getirdiği JAECOO 7 modeli tanıttı. Düzenlenen toplantı sonrası Türkiye pazarını değerlendiren Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, Türkiye’de alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde kişi başına düşen gelirin, nüfusun ve talebin arttığını söyledi

Bu durumdan binek otomobil pazarının olumlu yönde etkilediğini ifade eden Turan, şu bilgileri paylaştı:

"Olumlu bir pazar koşullarıyla karşı karşıyayız. Elbette bu pazar koşulunda her şirket ürünlerini geliştirmek, müşterilerinin daha farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışıyor. Biz de Chery olarak yeni ürünlerimizi Türkiye pazarına sunmak için ilk 7 ay büyük bir çaba içindeydik. Temmuz ayında üç aracımızın farklı makyajlı yeni versiyonlarını pazara sunduk. Bugün de JAECOO markamızı tanıtıyoruz. Dünya çok hızlı bir takvimde yapay zeka, akıllı teknolojiler, yeni donanımlarla yarışıyor. Ben Türkiye pazarının da çok sıcak bir şekilde bu ajandadan nasiplendiğini görüyorum. Dolayısıyla ikinci 6 ayı bu anlamda yeni ürünler görebilmeniz, yeni teknolojilerle buluşabilmemiz, keyifli yolculuklar yapabilmeniz için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Yani geçen seneki rakamlara yakın bir pazarla karşılaşacağımızı düşünüyorum.”

Chery’nin 2 yıl önce Türkiye'ye girdiğini anımsatan Turan, Türkiye’nin Chery için çok kıymetli bir pazar olduğunu vurguladı.

Türkiye’de her 2 müşteriden birinin SUV segmentindeki Chery aracını tercih ettiğine işaret eden Turan, “Her geçen gün mevcut kullanıcılarımızla ve potansiyel müşterilerimizle görüşerek, fikirlerini alarak bir sonraki üretimde, bir sonraki tasarımda ne yapmamız gerektiğini beraberce belirliyoruz. Dolayısıyla Çinli araçların pazarı gelişim yönünde tetiklediğini görüyorum. Yeni ürünlerle hem Türkiye pazarı hem de global pazarlar bu dönüşümlerden pozitif etkileniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

-"Tüm fizibilite çalışmalarına devam ediyoruz"

Turan, Türkiye pazarına yeni oyuncuların yatırımla girmesinin de, pazarın gelişmesi anlamında oldukça ümit verici olduğunu anlattı. Yatırım sürecini değerlendiren Turan, şunları kaydetti: "Uzun zamandır biz de çalışıyoruz. Chery farklı vizyonu ve detaylı çalışmalarıyla bu pazarı her zaman hem çok stratejik gördü hem de gerçekten Avrupa'ya bir geçiş köprüsü olarak görüyor. Titizlikle tüm fizibilite çalışmalarına devam ediyoruz. Yatırım bugünün konusundan ziyade orta ve uzun vadeli bir konu. Geleceğe yönelik bir yatırım. Dolayısıyla pek çok çerçevesi ve boyutu var. Hepsini detaylıca masada görüşüyoruz."