Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Çin menşeli araçlara ek vergi uygulama kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 7 Temmuz 2024 itibariyle Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi. Böylece, Çin’den ithal edilen her araç için yüzde 10 gümrük vergisi ile birlikte toplamda yüzde 50'lik bir vergi uygulanacak.

AB de Çinli araçlara ek vergi getirdi

Türkiye'nin ardından Avrupa Birliği (AB) de benzer bir karar alarak Çinli araçlara ek vergi getirdi. Buna göre AB üyesi ülkeler, Çinli araçlara 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan ilave vergi uygulayacak.

Çin'den Türkiye'ye çağrı

Alınan kararlar sonrası Çin'den konuyla ilgili Türkiye'ye bir çağrı geldi. Bloomberg News'un aktardığı habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin ayrımcı tarifelere son vermesi istendi.

"Karara şiddetle karşıyız"

Çin Ticaret Bakanlığı, "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız" açıklamasında bulundu.