Yeni tip koronavirüs salgını sırasında trafikteki araç sayısının azalmasıyla hava kalitesi tüm dünyada olduğu gibi Çin’de de düzeldi. Bu gerçeği gören Çinlilerin elektrikli araçlara ilgisinde büyük artış yaşandı. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, 2019 yılının son aylarında Çin’de üretime başlayan Tesla’nın araçlarına ilgi zirveye çıktı.

TESLA’NIN SATIŞLARI YÜZDE 450 ARTTI

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın satışlar mart Dayında yüzde 450 arttı. Oysa şubat ayındaki satışlar sadece 2 bin 314 olmuştu. Martta ise Model 3 tam 12 bin 709 adet satıldı. Bu artış, otomotiv piyasasının genel gidişiyle çelişkili çünkü Çin’de genel otomobil satışları yüzde 43,4 oranında düşüş gösterdi. Buna karşılık Tesla, 10 Şubat’ta Shanghai’deki fabrikasını tekrar açtıktan sonra agresif bir satış politikası izledi.

Daha birkaç ay önce kimi uzmanlar Tesla’nın, tüm sermayesini elektrikli arabalara yatırması nedeniyle rekabet kabiliyetini yitireceğini öngörmüşlerdi. Gerçi şimdi Tesla da pandemi dolayısıyla programını bir miktar geciktirmekle birlikte, uzmanlar artık pandemi sonrası Tesla’nın küresel rekabet kapasitesini artırabileceğini kabul ediyorlar.

Shanghai’deki fabrikasında ürettiği araçları geçen yıldan itibaren piyasaya sürmeye başlayan Tesla, ancak geçen hafta Çin’de artık sadece Model 3 arabalar üreteceğini bildirdi. Tüm göstergeler 2020’nin ikinci üç aylık döneminin, ilk üç aylık döneme göre çok daha da başarılı geçeceğine işaret ediyor.