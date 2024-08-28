Çinli marka Türkiye pazarına giriş yapmıştı: Attığı adımları duyurdu

Chery bünyesindeki Çinli off-road SUV markası JAECOO, küresel pazardaki ilk modeli JAECOO 7’yi kısa bir süre önce Türkiye’de satışa sunmuştu. Marka Türkiye'de attığı adımları duyurdu. Açıklama şöyle:

1 Yetki bayiler büyük ölçüde açıldı Şirketin açıklamasına göre JAECOO’nun bugün itibarıyla Türkiye'deki yetkili bayileri büyük ölçüde açıldı.

2 17 büyükşehir JAECOO bayileri İstanbul ve Ankara gibi 17 büyükşehirde faaliyet gösteriyor.

3 Test sürüşü etkinliği Açıklamaya göre marka İstanbul’da ilk müşteri off-road test sürüşü etkinliğini gerçekleştirdi.

4 Robotik showroom Şirketin açıklamasına göre JAECOO robotik bir showroom inşa etmek gibi gelecekte kapsamlı bir arazi ekosistemi oluşturmayı planlıyor.