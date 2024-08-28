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Çinli marka Türkiye pazarına giriş yapmıştı: Attığı adımları duyurdu

Çinli JAECOO bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapmıştı... Şirket Türkiye'de attığı adımları duyurdu.

28 Ağustos 2024 | 02:55
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 03:15
Çinli marka Türkiye pazarına giriş yapmıştı: Attığı adımları duyurdu

Chery bünyesindeki Çinli off-road SUV markası JAECOO, küresel pazardaki ilk modeli JAECOO 7’yi kısa bir süre önce Türkiye’de satışa sunmuştu. Marka Türkiye'de attığı adımları duyurdu. Açıklama şöyle:

1 Yetki bayiler büyük ölçüde açıldı

Yetki bayiler büyük ölçüde açıldı Şirketin açıklamasına göre JAECOO’nun bugün itibarıyla Türkiye'deki yetkili bayileri büyük ölçüde açıldı.

2 17 büyükşehir

17 büyükşehir JAECOO bayileri İstanbul ve Ankara gibi 17 büyükşehirde faaliyet gösteriyor.

3 Test sürüşü etkinliği

Test sürüşü etkinliği Açıklamaya göre marka İstanbul’da ilk müşteri off-road test sürüşü etkinliğini gerçekleştirdi.

4 Robotik showroom

Robotik showroom Şirketin açıklamasına göre JAECOO robotik bir showroom inşa etmek gibi gelecekte kapsamlı bir arazi ekosistemi oluşturmayı planlıyor.

5 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? Markanın sitesinde yer alan bilgilere göre JAECOO J7 için resmi satış fiyatı 4×2 versiyon için 1 milyon 920 bin TL, 4×4 versiyon içinse 2 milyon 90 bin TL.
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