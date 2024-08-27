DS 4 (Esprite de Voyage) nasıl bir araç? İncelemede

DS Automobiles, Ekim 2022’den itibaren, sırasıyla TROCADERO ve PERFORMANCE LINE versiyonları ile Türkiye’de satılıyordu. Şimdi de ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunu sunmaya başladı. Turbo benzinli DS 4 ESPRIT DE VOYAGE PureTech 130 ve turbo dizel motorlu DS 4 ESPRIT DE VOYAGE BlueHDi 130 seçeneklerine de sahip oldu bu model. ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonuna özgü tasarım, donanım ve teknolojik özellikler ile DS 4, bir kez daha Fransız sanatını gözler önüne seriyor. Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:

1 Kompakt hatchback DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1,83 metrelik genişliği, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle otomobil, etkileyici bir görünüme sahip. Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden geliyor.

2 Tasarım detayları Arka tarafta tavan emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Silüet, zarif ve estetik olduğu kadar aerodinamik açıdan da etkili. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarımı ortaya çıkarmış. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4’ün farklı çamurluk tasarımları, tasarımcının krom dokunuşları ve atletik bir duruş sağlayan kontrast siyah tavan seçeneği sayesinde estetik ön planda. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

3 ÖN TASARIM DS 4’ün ön tasarımı, modele ait imzası ile bütünleşmiş. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farları görebiliyoruz. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. Far grubu DS WINGS, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Uzun kaput tasarımı görkemli silüete dinamik bir görünüm kattığını görebiliyoruz.

4 İÇ MEKAN İç mekâna geçildiğinde tasarımdaki premium özellikler dikkat çekiyor. Modern, teknolojik, ergonomik bir iç mekâna sahip. Her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Seyahat sanatı, deneyimini kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor. DS AIR’in gizli havalandırma çıkışları da dikkat çekici. Orta konsol tasarımı da akıcı ve zarif görünüyor. İç mekandaki farklılıklar ise çakıl grisi Paloma deri koltuklar, ısıtmalı, masajlı, havalandırmalı ön koltuklar, granit gri Nappa deri kaplı orta konsol ilk bakışta dikkat çekiyor. Akustik izolasyonlu camlar, hava temizleme sistemi, hava kalite sensörü, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ise diğer dikkate alınması gereken donanımlar. ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunda ayrıca arka çapraz trafik uyarısı ve kör nokta yardımcısına ek olarak; adaptif hız sabitleyici ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarının bir arada çalıştığı yarı otonom sürüş yardımcısı DS DRIVE ASSIST de standart olarak sunuluyor.

5 HIZLANMA Türkiye’ye ilk etaptan itibaren gelen tüm DS 4 modellerindeki BlueHDi 130 motor seçeneği, ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunda da tercih edilebiliyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan 100 kilometre hıza 10,3 saniyede çıkıyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 ESPRIT DE VOYAGE BlueHDi 130, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.