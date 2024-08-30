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Çinli marka, yeni modelinin Tesla'ya meydana okuyan fiyatını duyurdu

Çinli otomobil markası Zeekr (Geely bünyesinde), yeni modeli 7X'i Chengdu Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkarttı. Çin pazarına teslimatlar Eylül ayı sonunda; yurtdışı teslimatları ise bir yıl içinde başlayacak. Zeekr 7X fiyatıyla Tesla'ya meydan okuyor.

30 Ağustos 2024 | 14:59
Son Güncellenme: 30 Ağustos 2024 | 15:01
Çinli marka, yeni modelinin Tesla'ya meydana okuyan fiyatını duyurdu

Çinli otomobil devi Geely'nin elektrikli markası Zeekr, Tesla’nın Model Y’siyle rekabet edecek orta boy elektrikli SUV’u Zeekr 7X’i tanıttı... İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve aracın fiyatı:
 

1 ZEEKR 7X TANITILDI

ZEEKR 7X TANITILDI Çin'deki otomobil savaşlarına bir model daha katılıyor: Zeekr 7X... Zeekr aile odaklı elektrikli SUV modeli 7X'i tanıttı. Yeni model tesla için can sıkıcı olabilir. Çünkü Tesla'nın ülkede çok satan Model Y'siyle rekabet edecek.

2 Önce Çin, sonra küresel pazarlar

Önce Çin, sonra küresel pazarlar Tesla Model Y'nin rakipleri arasına katılan Zeekry 7X ilk etapta Çin'de satışa sunulacak ve bir yıl içinde küresel pazara sunulacak.

3 20 EYLÜL'DE SATIŞACAK ÇIKACAK

20 EYLÜL'DE SATIŞACAK ÇIKACAK Zeekr, Zeekr 7X’i 20 Eylül’de Çin’de satışa sunacak.

4 2 BATARYA SEÇENEĞİ

2 BATARYA SEÇENEĞİ Zeekr 7X SUV, kullanıcıların tek bir şarjla 605 kilometre ile 780 kilometre arasında sürüş yapmasına olanak tanıyan iki batarya seçeneğiyle birlikte geliyor.

5 Süre

Süre Şirket basın toplantısında Zeekr mühendisleri tarafından geliştirilen lityum-iyon fosfat bataryaların %75 oranında şarj edilmesinin 10,5 dakika sürdüğünü söyledi.

6 ÇİN'DE YOĞUN FİYAT SAVAŞI VAR

ÇİN'DE YOĞUN FİYAT SAVAŞI VAR Çin'in elektrikli araç pazarında yoğun bir fiyat savaşı yaşanıyor. Yahoo Finance'nın haberine göre danışmanlık şirketi Shanghai Mingliang Auto Service'in CEO'su Chen Jinzhu, "Model Y, çok sayıda Çinli rakibin hedefi oldu çünkü orta boy SUV segmenti çok çeşitli müşterileri çekiyor. Zeekr, güçlü bir premium elektrikli otomobil üreticisi olarak ortaya çıktı ve Tesla ve Model Y'ye yeni bir rakip olacak" diyor.

7 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? Zeekr 7X Çin’de 33.700 dolardan (239.900 yuan) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Şangay yapımı Tesla Model Y'nin temel katalog fiyatı ise 35,239 dolar (249,900). Model Y şu an Çin'in en çok satan orta boy SUV'u.

8 İşte modelin fotoğrafları

İşte modelin fotoğrafları Marka, yeni modelle ilgili fotoğrafları da paylaştı.

9 Zeekr 7X

Zeekr 7X Model 4 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkıyor.

10 Zeekr 7X

Zeekr 7X Açıklamaya göre model 0'dan 100 km/sa hıza 3.8 saniyede çıkabiliyor

11 Zeekr 7X

Zeekr 7X Farklı ülkeler için Zeekr 7X’in sağdan direksiyonlu versiyonu da üretilecek.

12 Zeekr 7X

Zeekr 7X
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