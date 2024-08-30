Çinli marka, yeni modelinin Tesla'ya meydana okuyan fiyatını duyurdu

Çinli otomobil devi Geely'nin elektrikli markası Zeekr, Tesla’nın Model Y’siyle rekabet edecek orta boy elektrikli SUV’u Zeekr 7X’i tanıttı... İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve aracın fiyatı:
1 ZEEKR 7X TANITILDI
Çin'deki otomobil savaşlarına bir model daha katılıyor: Zeekr 7X... Zeekr aile odaklı elektrikli SUV modeli 7X'i tanıttı. Yeni model tesla için can sıkıcı olabilir. Çünkü Tesla'nın ülkede çok satan Model Y'siyle rekabet edecek.
2 Önce Çin, sonra küresel pazarlar
Tesla Model Y'nin rakipleri arasına katılan Zeekry 7X ilk etapta Çin'de satışa sunulacak ve bir yıl içinde küresel pazara sunulacak.
3 20 EYLÜL'DE SATIŞACAK ÇIKACAK
Zeekr, Zeekr 7X’i 20 Eylül’de Çin’de satışa sunacak.
4 2 BATARYA SEÇENEĞİ
Zeekr 7X SUV, kullanıcıların tek bir şarjla 605 kilometre ile 780 kilometre arasında sürüş yapmasına olanak tanıyan iki batarya seçeneğiyle birlikte geliyor.
5 Süre
Şirket basın toplantısında Zeekr mühendisleri tarafından geliştirilen lityum-iyon fosfat bataryaların %75 oranında şarj edilmesinin 10,5 dakika sürdüğünü söyledi.
6 ÇİN'DE YOĞUN FİYAT SAVAŞI VAR
Çin'in elektrikli araç pazarında yoğun bir fiyat savaşı yaşanıyor. Yahoo Finance'nın haberine göre danışmanlık şirketi Shanghai Mingliang Auto Service'in CEO'su Chen Jinzhu, "Model Y, çok sayıda Çinli rakibin hedefi oldu çünkü orta boy SUV segmenti çok çeşitli müşterileri çekiyor. Zeekr, güçlü bir premium elektrikli otomobil üreticisi olarak ortaya çıktı ve Tesla ve Model Y'ye yeni bir rakip olacak" diyor.
7 SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Zeekr 7X Çin’de 33.700 dolardan (239.900 yuan) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Şangay yapımı Tesla Model Y'nin temel katalog fiyatı ise 35,239 dolar (249,900). Model Y şu an Çin'in en çok satan orta boy SUV'u.
8 İşte modelin fotoğrafları
Marka, yeni modelle ilgili fotoğrafları da paylaştı.
9 Zeekr 7X
Model 4 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkıyor.
10 Zeekr 7X
Açıklamaya göre model 0'dan 100 km/sa hıza 3.8 saniyede çıkabiliyor
11 Zeekr 7X
Farklı ülkeler için Zeekr 7X’in sağdan direksiyonlu versiyonu da üretilecek.
12 Zeekr 7X