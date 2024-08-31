İşçi olarak başlamıştı, 2 fabrika sahibi oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Aytaç Karabulut, küçük yaşta işçi olarak girdiği tekstil sektöründe şimdi ihracat yapan 2 fabrikanın sahibi oldu. AA'nın haberine göre Karabulut süreci şöyle anlattı:

1 5 YIL TESTİL FABRİKASINDA ÇALIŞTILAR İstanbul'da liseden mezun olduktan sonra iki ağabey ve iki kardeşiyle 5 yıl bir tekstil fabrikasında çalışan Karabulut, kardeşleriyle kendi işlerini kurmaya karar verdi.

2 ALTIN VE ARABA SATIP KURDULAR Eşlerinin altınlarını ve babasının aracını satan Karabulut ve kardeşleri, 2006 yılında İstanbul'da atölye kurarak giyim sektöründe üretime başladı.

3 5 YIL SONRA İLK FABRİKA Karabulut ve 4 kardeşi, işlerini büyüterek 2011 yılında Amasya Suluova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrika kurdu.

4 2. FABRİKAYI AÇTILAR Daha sonra yine Suluova OSB'de ikinci fabrikayı açan Karabulut ve kardeşleri, bugün yaklaşık 600 kişiye istihdam sağladıkları fabrikalarında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

5 HER ZAMAN HAYALİMDİ Evli ve bir çocuk babası Karabulut, AA muhabirine, her zaman hayalinde bir iş yeri açmak olduğunu söyledi.

6 600 ÇALIŞANIMIZ VAR Kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğine işaret eden Karabulut, "Küçük yaşta ağabeylerim ve kardeşlerimle işçi olarak başladığımız tekstil işletmesinde bugün İstanbul ofis olmak üzere Amasya'da iki fabrikamız mevcut. Yaklaşık 600 çalışanımızla dünyanın global markalarına aylık 200 bin kapasiteyle ürün yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın da desteğiyle çok daha büyüyüp hayallerimiz gün geçtikçe değer kazanacaktır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.