Çinli markanın bu yıl Türkiye'ye getireceği model

Şirketten yapılan açıklamaya göre SUV model, 4310 milimetre (mm) uzunluğa, 1830 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe, 2620 mm'lik dingil mesafesine sahip. BYD ATTO 2'de Eco, Normal, Spor ve Kar olmak üzere 4 farklı sürüş modu bulunuyor. 400 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1340 litreye kadar genişliyor. İşte markadan yapılan açıklama ve modelin fotoğrafları:

1 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Açıklamaya göre ATTO 2, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, ön yan hava yastıkları ve tam boy yan perde hava yastıkları ile donatıldı. Sürücü yorgunluk algılama sistemi (DFM), adaptif ve akıllı hız sabitleme sistemi, akıllı hız limit bilgilendirme ve kontrol sistemi, şerit takip asistanı ve şerit değiştirme asistanı, kör nokta algılama sistemi ve kapı açma uyarısı, trafik işareti algılama sistemi ve otonom acil durum freni, çekiş kontrol sistemi ve yokuş iniş kontrolü, ön çapraz trafik uyarısı ve geri manevra çapraz trafik uyarısı gibi donanımlara sahip.

2 HIZLANMA Açıklamaya göre önde konumlandırılmış 130 kW gücünde ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruyla gelen model 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor.

3 MENZİL Açıklamada ATTO 2'nin, 45.12 kWsa kapasiteli Blade Battery bataryasıyla WLTP standardına göre birleşik kullanımda 312 km menzile sahip olduğu, gelecek dönemde tanıtılacak büyük batarya seçeneğinin daha uzun menzil sunacağı bilgisi paylaşılıyor. Açıklamaya göre batarya yüzde 10'dan yüzde 80'e 37 dakikada, yüzde 30'dan yüzde 80'e ise 28 dakikada şarj edilebiliyor.

4 ÖZELLİKLER Standart olarak 8.8 inçlik dijital gösterge paneli sunulurken, orta konsolda yer alan elektrikli dönebilir dokunmatik ekranı donanım seviyesine bağlı olarak 10.1 veya 12.8 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Aracın donanımları arasında vegan deri döşeme, 17 inç alaşım jantlar, 360 derece kamera, panoramik cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, 15W kablosuz şarj istasyonu ve sekiz hoparlörlü ses sistemi yer alıyor. Tüm versiyonlarda her iki ön koltuk da elektrikli olarak ayarlanabiliyor. ATTO 2 kullanıcıları, araca geleneksel anahtarın yanı sıra NFC kartı ile de erişim sağlayabiliyor.

5 Türkçe dil desteği Açıklamaya göre yenilenen güncellemesiyle Türkçe dil desteğine kavuşan "Hi BYD" komutu, kullanıcıların klima, cam açma-kapama gibi birçok önemli fonksiyonu sesli olarak kontrol etmesine olanak tanıyor.

6 ELEKTRİKLİ B-SUV SEGMENTİNDE Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ATTO 2'nin elektrikli B-SUV segmentinde olduğunu söylüyor. Ergun, Türkiye'de elektrikli mobiliteye olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, kendilerinin de ürün gamlarını hızla genişlettiğini ve bu alandaki iddialarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Ergun, ATTO 2'yi bu yılın son çeyreğinde Türkiye'de pazara sunmayı planladıklarını belirtti.

7 32 GÜNDE 6 BİN 601 ARAÇ Ergun, 15 Kasım'da gerçekleştirilen relansmanın ardından markaya gösterilen ilginin devam ettiğinin belirterek şunları kaydetti: "Müşterilerimizden gelen olumlu geri bildirimler ve yüksek talep, BYD'nin Türkiye'de doğru bir yerde konumlandığını gösteriyor. 32 günde 6 bin 601 aracı müşterilerimizle buluşturduk. Bu ivmeyi 2025 boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz. Markamıza olan yoğun ilgi ocak ayında da aralıksız devam etti ve sınırlı tedariğe rağmen 2 bin 750'nin üzerinde satış gerçekleştirdik. 2025 boyunca satış adetlerimizi ve hizmet ağımızı genişleterek, bu ilgiyi karşılamaya devam edeceğiz. Tedarik koşullarına bağlı olarak, yıl sonuna kadar 50 bin adetlik satış hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz."