Yenilenen Volvo XC90 Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Volvo'nun amiral gemisi XC90'ın teknik ve tasarım yeniliklerinin tanıtıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Markanın açıklamasına göre XC90, Türkiye'de ilk tanıtıldığı 2002'den bu yana toplam 17 bin 437 adet satıldı. İşte markadan paylaşılan bilgiler ve modelin satış fiyatı:



1 MENZİL Açıklamaya göre XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunuyor. Hibrit motor sistemi, ihtiyaç duyulduğunda içten yanmalı motorla birleşerek 800 km'den fazla menzil vadediyor.

2 SÜRÜŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ Açıklamaya göre XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleriyle donatıldı. Radar ve ön kameralar karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebilirken, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı olmayı hedefleyen sistem, ayrıca diğer araçlarla, yayalarla ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek üzere frenleme ve yönlendirme özellikleri vadediyor.

3 HAVALI SÜSPANSİYON Havalı süspansiyon seçeneği sürücünün tercihine göre otomobilin yerden 20 mm alçalmasını veya 40 mm yükselmesini sağlıyor.

4 DIŞ TASARIM XC90'ın ilk göze çarpan dış tasarım yeniliği yeni ön ızgara tasarımı olurken, bununla beraber yeni koyulaştırılmış arka lambalar, güncellenmiş ön tampon ve çamurluklar bulunuyor.

5 EKRAN Piksel yoğunluğu yüzde 21 artırılarak daha net ve keskin görüntü kalitesi amaçlanan XC90'ın ekranının en büyük yeniliğinde ise artık haritalar, medya ve telefon gibi en sık kullanılan uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor.

6 'Avrupa'nın üçüncü en büyük pazarı konumunda' Düzenlenen basın toplantısında konuşan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni Volvo XC90'ın, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında çıtayı her zaman daha yükseğe taşımayı başaran bir model olduğunu belirtti. Emiroğlu, 'Volvo Car Türkiye olarak, 2024'te premium segmentte Plug-in Hybrid satışlarında liderliğimizi başarıyla sürdürdük. XC90 ise üst üste altı yıldır kendi segmentindeki liderliğini koruyarak bu başarıyı taçlandırdı.' ifadelerini kullandı. Emiroğlu, 'Amiral gemimiz yeni XC90 ile birlikte 2025'te bir önceki yılın üzerinde bir satış yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımızın bu yeni deneyimi keşfetmesini heyecanla bekliyoruz.' diye konuştu.

7 'ÜST ÜSTE İKİNCİ REKOR' Volvo Cars Uluslararası Pazarlar Başkanı Arek Nowinski de Volvo Cars olarak 2024'te üst üste ikinci kez rekor kırarak tarihlerindeki en yüksek perakende satış, gelir ve temel işletme karına ulaştıklarını söyledi. Nowinski, 'Global pazarda toplam 763 bin 389 otomobil satışı ile 2024'ü başarıyla kapattık. Bu satışların 175 bin 194'ü tamamen elektrikli modellerden oluştu. Böylelikle toplam satış hacmimizin yüzde 23'ü elektrikli otomobillerden oluşurken, tüm premium otomobil üreticileri arasında en yüksek oranı elde ettik. 2024 sonu itibariyle tamamen elektrikli ve plug-in hybrid modellerin toplam satışları ise 2024'te Volvo otomobillerinin yüzde 46'sına ulaştı.' değerlendirmesinde bulundu.

8 'TÜRKİYE SATIŞLARI' Türkiye'nin, 2024'te tüm zamanların en yüksek satış rekorunu kırarak Avrupa'daki 12 pazardan biri olmayı başardığını dile getiren Nowinski, 'Premium segmentteki tutarlı büyümesini son dört yıldır sürdüren Türkiye, bu başarıyla Avrupa'daki en büyük 10 pazar arasında yer aldı. Ayrıca Türkiye, XC90 satışları açısından Avrupa'nın üçüncü en büyük pazarı konumunda. Güncellenen bu ikonik modelin Türkiye'de ilk müşterilere ulaşmasını görmek gerçekten çok heyecan verici.' şeklinde konuştu.