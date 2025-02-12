ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yenilenen Volvo XC90 Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Volvo Cars'ın SUV modeli XC90 yenilenen tasarım ve teknolojileriyle Türkiye'de tanıtıldı.

12 Şubat 2025 | 01:10
Son Güncellenme: 12 Şubat 2025 | 09:03
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Volvo'nun amiral gemisi XC90'ın teknik ve tasarım yeniliklerinin tanıtıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Markanın açıklamasına göre XC90, Türkiye'de ilk tanıtıldığı 2002'den bu yana toplam 17 bin 437 adet satıldı. İşte markadan paylaşılan bilgiler ve modelin satış fiyatı:
 

1 MENZİL

MENZİL Açıklamaya göre XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunuyor. Hibrit motor sistemi, ihtiyaç duyulduğunda içten yanmalı motorla birleşerek 800 km'den fazla menzil vadediyor.

2 SÜRÜŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SÜRÜŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ Açıklamaya göre XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleriyle donatıldı. Radar ve ön kameralar karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebilirken, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı olmayı hedefleyen sistem, ayrıca diğer araçlarla, yayalarla ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek üzere frenleme ve yönlendirme özellikleri vadediyor.

3 HAVALI SÜSPANSİYON

HAVALI SÜSPANSİYON Havalı süspansiyon seçeneği sürücünün tercihine göre otomobilin yerden 20 mm alçalmasını veya 40 mm yükselmesini sağlıyor.

4 DIŞ TASARIM

DIŞ TASARIM XC90'ın ilk göze çarpan dış tasarım yeniliği yeni ön ızgara tasarımı olurken, bununla beraber yeni koyulaştırılmış arka lambalar, güncellenmiş ön tampon ve çamurluklar bulunuyor.

5 EKRAN

EKRAN Piksel yoğunluğu yüzde 21 artırılarak daha net ve keskin görüntü kalitesi amaçlanan XC90'ın ekranının en büyük yeniliğinde ise artık haritalar, medya ve telefon gibi en sık kullanılan uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor.

6 'Avrupa'nın üçüncü en büyük pazarı konumunda'

'Avrupa'nın üçüncü en büyük pazarı konumunda' Düzenlenen basın toplantısında konuşan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni Volvo XC90'ın, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında çıtayı her zaman daha yükseğe taşımayı başaran bir model olduğunu belirtti. Emiroğlu, 'Volvo Car Türkiye olarak, 2024'te premium segmentte Plug-in Hybrid satışlarında liderliğimizi başarıyla sürdürdük. XC90 ise üst üste altı yıldır kendi segmentindeki liderliğini koruyarak bu başarıyı taçlandırdı.' ifadelerini kullandı. Emiroğlu, 'Amiral gemimiz yeni XC90 ile birlikte 2025'te bir önceki yılın üzerinde bir satış yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımızın bu yeni deneyimi keşfetmesini heyecanla bekliyoruz.' diye konuştu.

7 'ÜST ÜSTE İKİNCİ REKOR'

'ÜST ÜSTE İKİNCİ REKOR' Volvo Cars Uluslararası Pazarlar Başkanı Arek Nowinski de Volvo Cars olarak 2024'te üst üste ikinci kez rekor kırarak tarihlerindeki en yüksek perakende satış, gelir ve temel işletme karına ulaştıklarını söyledi. Nowinski, 'Global pazarda toplam 763 bin 389 otomobil satışı ile 2024'ü başarıyla kapattık. Bu satışların 175 bin 194'ü tamamen elektrikli modellerden oluştu. Böylelikle toplam satış hacmimizin yüzde 23'ü elektrikli otomobillerden oluşurken, tüm premium otomobil üreticileri arasında en yüksek oranı elde ettik. 2024 sonu itibariyle tamamen elektrikli ve plug-in hybrid modellerin toplam satışları ise 2024'te Volvo otomobillerinin yüzde 46'sına ulaştı.' değerlendirmesinde bulundu.

8 'TÜRKİYE SATIŞLARI'

'TÜRKİYE SATIŞLARI' Türkiye'nin, 2024'te tüm zamanların en yüksek satış rekorunu kırarak Avrupa'daki 12 pazardan biri olmayı başardığını dile getiren Nowinski, 'Premium segmentteki tutarlı büyümesini son dört yıldır sürdüren Türkiye, bu başarıyla Avrupa'daki en büyük 10 pazar arasında yer aldı. Ayrıca Türkiye, XC90 satışları açısından Avrupa'nın üçüncü en büyük pazarı konumunda. Güncellenen bu ikonik modelin Türkiye'de ilk müşterilere ulaşmasını görmek gerçekten çok heyecan verici.' şeklinde konuştu.

9 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? Sınırlı sayıda otomobilde sunulmak üzere Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin lira, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin lira fiyatıyla satışa sunulacak.
İlgili Haberler
Çinli markanın bu yıl Türkiye'ye getireceği model
Çinli markanın bu yıl Türkiye'ye getireceği model
0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
GERİ
İLERİ
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL