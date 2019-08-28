Cirosunu 5 yılda 250 milyon dolara ulaştıracak
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding, her yıl cirosunun yüzde 3’ünü AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ayırıyor. Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, kısa vadede bu payı yüzde 5’ler seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alan Aktaş Holding, ürün geliştirme öncelikli üretim modeli çerçevesinde, ilk günden beri büyük önem verdiği AR-GE çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sektöründe 80 yıllık üretim tecrübesine sahip olan Aktaş Holding, know-how’a dayalı ürün geliştirme, verimlilik ve kalite öncelikli üretim anlayışıyla sürdürülebilir gelişimi esas alırken, ülkemize ve dünya ekonomisine de yüksek düzeyde katma değer sağlıyor.
Her yıl mevcut cirosundan yüzde 3 seviyesinde payı AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ayıran Aktaş Holding, kısa vadede bu payı yüzde 5’ler seviyesine çıkarmayı hedefliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE merkezi belgesini 2018’de alan şirket, sektörel düzeyde sahip olduğu bilgi ve deneyimi ileri teknolojiye yatırım hamleleriyle destekleyerek, ‘değer yaratan’ kimliğiyle sektöründe teknolojiyi üreten ve geliştiren konumda yer alıyor.
DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BÜYÜYOR
Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Bulgaristan, Çin ve Brezilya gibi dünyanın birçok noktasında üretim ve lojistik olarak güçlü bir yapılanmaya sahip olan Aktaş, içerisinde bulunduğu toplumla bütünleşen ve yerelin beklentilerine yanıt verebilen bir anlayışla hareket ediyor.
Küresel düzeyde markalaşma vizyonu doğrultusunda ilerleyen Aktaş Holding; ulaşım & otomotiv, yapı ve endüstriyel grup gibi temel iş alanlarının yanı sıra, savunma sanayi ve raylı sistemlere yönelik özel üretimler yapıyor. Şirketin ileri teknoloji ile geliştirdiği ürünlerde optimum malzeme kullanılarak; çevre dostu, daha hafif, esnek ve dayanıklı özellikler ön plana çıkıyor.
ÜRÜN GAMINI GENİŞLETİYOR
Yapı Grubu’nda yer alan ve temelden çatıya, cepheden teras ve gölet tabanlarına kadar birçok farklı uygulama alanında su yalıtım çözümleri sunan Lineflex markasıyla Türkiye’nin ilk ve tek EPDM membran üreticisi konumunda yer alan şirket, 2017 yılında devreye aldığı Powertech markasıyla da pazara endüstriyel hortum ürünleri sunarak, ürün gamını genişletmeye devam ediyor.
AR-GE merkezi kapsamında test makineleri ve laboratuvara makine yatırımları da yapan Aktaş, tasarım kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla mühendislik süreçlerini dijitalize edecek altyapıyı oluşturuyor. Bu sayede yeni ürün devreye alma süreçlerinde zaman kazancı sağlanarak ürün gamı genişletme hızı artacak.
Aktaş markasının küreseldeki algısını her gün daha da pekiştirmeyi ve gelecekte sektörün dünya zirvesinde yer almayı hedeflediklerini belirten Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, daima mükemmeli hedefleyen bir anlayışla gelecek yolculuğuna emin adımlarla devam edeceklerini belirtti.
GÖZÜNÜ SEKTÖR LİDERLİĞİNE DİKTİ
“Yenilikçi ürünlerimizin devreye alınması noktasında, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile sektördeki gelişmelere destek vermeye devam edeceğiz” diyen Ulusay, “Tüm amacımız; şirketimizin mottolarından biri olan ‘küresel güven, yerel samimiyet’ anlayışıyla, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de değer yaratacak faaliyetlere imza atmaktır.
Bu noktada AR-GE faaliyetleri şirketimizin gelecek hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. AR-GE faaliyetlerimizi etkin ve sürdürülebilir kılmak için sanayi-üniversite iş birliğine de büyük önem veriyoruz. Gelişmeye ve büyümeye devam ederek, 2023 ve sonrasında sektörün dünyada liderliği hedefimize doğru kararlı adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.
TEKNOLOJİ ODAKLI BÜYÜME SÜRECEK
Amerika, Hindistan ve Rusya pazarlarında yeni üretim yatırımları planladıklarını kaydeden İskender Ulusay, “Halihazırda Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Güney Amerika’ya kadar her coğrafyada, Aktaş Holding’in ürünlerini görmek mümkün.
Örneğin tır, çekici, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta taşıma grubunun önemli oyuncularından Daimler Mercedes’in Amerika’daki 50 eyalette satacağı tüm hava süspansiyon sistemlerinin üretimini biz yapıyoruz.
Bunun dışında, raylı sistem çalışmalarıyla dünyanın en potansiyel 3 ülkesinden biri olan Hindistan’da ve İtalya’da demir yollarının en önemli
tedarikçilerinden birisi olma yolunda ilerliyoruz.
Hindistan için özellikle raylı sistemlerdeki süspansiyon sistemlerini hem havalı süspansiyon hem de sönümleyici sistemler olarak tasarladık ve üretimine de başladık. Hindistan’ın Tata, Mahindra gibi dünya çapındaki en büyük markalarının tedarikçisi olmayı başardık.
Ayrıca şu anda Hindistan’daki 5 OEM’in süspansiyon sistemlerini de doğrudan Türkiye’de üretip göndermekteyiz. Bununla birlikte, Çin’de faaliyetlerini sürdüren fabrikamız aracılığıyla Çin başta olmak üzere Güney Asya ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik üretim hedeflerimiz de bulunuyor.
Önümüzdeki süreçte daha fazla firmayla çalışmalarımız olacak. Yıl sonunda yüzde 35-40’lık büyüme planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda ise ciromuzu 250 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Şirket olarak, teknoloji odaklı büyümeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. ARGE’ye yaptığımız yatırımın, geleceğimize yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
AİRTECH İLE TURQUALİTY DESTEĞİ ALIYOR
TURQALİTY’YE GİRDİ
Airtech, Aircomfort ve Aktaş markalarıyla toplam üretim kapasitesinin yüzde 80’ini, 100’ün üzerinde ülkeye doğrudan ihraç eden Aktaş, global düzeydeki markası Airtech ile Turquality Destek Programı’nda yer alıyor.
10 PATENT BAŞVURUSU YAPIYOR
Aktaş Holding’in ayrıca, dünya ortalamaları ölçeğinde halen toplamda 90 patenti, 15 faydalı modeli, dört uluslararası patenti ve dört endüstriyel tasarımı bulunuyor. Şirket her yıl ortalama 10 adet de patent başvurusu gerçekleştiriyor.
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