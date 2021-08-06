Citroen Ağustos ayı kampanyasını duyurdu.
- Citroen’den yapılan açıklamaya göre, ay boyunca PSA Finans kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanı veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
- C3’ün seçili modelleri ise 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 liralık fiyatıyla tercih edilebiliyor.
- Haziranda satışa sunulan C3 Aircross SUV model ailesi, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 300 bin liradan satışa sunuluyor.
- Citroen C4, 230 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.
- Berlingo Kombi’de 40 bin lira için 12 ay faizsiz kredi ya da 213 bin liradan başlayan avantajlı nakit alım seçenekleri mevcut.
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