Citroen, eylül ayı otomobil kampanyasını duyurdu. Peki, Citroen’de Eylül 2021 fiyat listesi nasıl? Citroen modelleri Eylül ayı itibarıyla ne kadar? İşte kampanyanın detayları ve Citroen fiyatları:

Markadan yapılan açıklamaya göre Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. C5 Aircross nakit alımda ise 16 bin TL’ye kadar indirim sunuluyor.

C3, seçili modellerinde geçerli 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Yeni Citroen C4 kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Yeni Citroen C3 Aircross SUV, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Yeni C3 Aircross SUV, Feel donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Citroen Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla eylül ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.

CİTROEN EYLÜL 2021 FİYAT LİSTESİ

Citroen’in internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre binek modellerde Citroen fiyatları Eylül 2021 itibarıyla şöyle:

YENİ CITROËN C4 FİYAT LİSTESİ

Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL) 1.2 PureTech

100 HP – 6 İleri Manuel Feel 2021 237.000 TL 230.000 TL 1.2 PureTech

130 HP – EAT8 Feel Bold

Shine 2021

2021 337.000 TL

357.000 TL 332.000 TL

352.000 TL 1.2 PureTech

155 HP – EAT8 Shine Bold 2021 377.000 TL 372.000 TL 1.5 BlueHDi

130 HP – EAT8 Feel Bold

Shine Bold 2021

2021 357.000 TL

397.000 TL 352.000 TL

392.000 TL

Opsiyonlar Donanım Seviyesi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Açılır Cam Tavan Shine 13.000 TL Metalik Boya Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı) Tümü 2.100 TL 2.600 TL

C5 AIRCROSS SUV FİYAT LİSTESİ