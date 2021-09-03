Citroen, eylül ayı otomobil kampanyasını duyurdu. Peki, Citroen’de Eylül 2021 fiyat listesi nasıl? Citroen modelleri Eylül ayı itibarıyla ne kadar? İşte kampanyanın detayları ve Citroen fiyatları:
- Markadan yapılan açıklamaya göre Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. C5 Aircross nakit alımda ise 16 bin TL’ye kadar indirim sunuluyor.
- C3, seçili modellerinde geçerli 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
- Yeni Citroen C4 kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.
- Yeni Citroen C3 Aircross SUV, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Yeni C3 Aircross SUV, Feel donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Citroen Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla eylül ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.
CİTROEN EYLÜL 2021 FİYAT LİSTESİ
Citroen’in internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre binek modellerde Citroen fiyatları Eylül 2021 itibarıyla şöyle:
YENİ CITROËN C4 FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.2 PureTech
100 HP – 6 İleri Manuel
|Feel
|2021
|237.000 TL
|230.000 TL
|1.2 PureTech
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine
|2021
2021
|337.000 TL
357.000 TL
|332.000 TL
352.000 TL
|1.2 PureTech
155 HP – EAT8
|Shine Bold
|2021
|377.000 TL
|372.000 TL
|1.5 BlueHDi
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine Bold
|2021
2021
|357.000 TL
397.000 TL
|352.000 TL
392.000 TL
|Opsiyonlar
|Donanım Seviyesi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|
Açılır Cam Tavan
|Shine
|
13.000 TL
|
Metalik Boya
Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı)
|Tümü
|
2.100 TL
2.600 TL
C5 AIRCROSS SUV FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.5 BlueHDi
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine
Shine Bold
|2021
2021
2021
|414.000 TL
487.500 TL
494.000 TL
|406.000 TL
471.500 TL
478.000 TL
|1.6 PureTech
180 HP – EAT8
|Shine
Shine Bold
|2021
2021
|467.500 TL
474.000 TL
|451.500 TL
458.000 TL
|Opsiyonlar
|Donanım Seviyesi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|
Çift Renk Tavan
|Feel / Feel Adventure
|
2.400 TL
|
Hype Siyah Nappa Deri Döşeme
Park Asistanı + 360° Görüş
ConnectedCAM Citroen®
|Shine / Shine Bold
|
23.175 TL
5.000 TL
3.500 TL
|
Metalik Boya
Sedefli Beyaz Renk
|Tümü
|
2.500 TL
3.250 TL
YENİ C3 AIRCROSS SUV FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.2 PureTech
130 HP – EAT6
|Feel
Feel Bold
Shine
|2021
2021
2021
|241.000 TL
256.000 TL
343.000 TL
|233.000 TL
245.000 TL
338.000 TL
|1.5 BlueHDi
120 HP – EAT6
|Feel Bold
Shine
|2021
2021
|322.000 TL
358.000 TL
|320.000 TL
353.000 TL
|Opsiyonlar
|Donanım Seviyesi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|
Çift Renk Tavan
|Feel Bold / Shine
|
1.850 TL
|
Isıtmalı Ön Koltuklar
Kablosuz Şarj
Kör Nokta Uyarı Sistemi & Park Asistanı
Hype Gri Deri Döşeme
|SHINE
|
1.500 TL
1.000 TL
3.500 TL
10.000 TL
|
Metalik Boya
|Tümü
|
1.800 TL
C3 FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.2 PureTech
83 HP – 5 İleri Manuel
|Feel
|2021
|184.500 TL
|181.800 TL
|1.2 PureTech
110 HP – EAT6
|Feel Bold
Shine
|2021
2021
|227.000 TL
233.000 TL
|216.200 TL
229.000 TL
|Opsiyonlar
|Donanım Seviyesi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|
Çift Renk Tavan
|Feel / Feel Bold
|
1.650 TL
|
Tavan Dekoru
|Feel Bold
|
1.100 TL
|
Metalik Boya
Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı)
|Tümü
|
1.450 TL
1.750 TL
C-ELYSEE FİYAT LİSTESİ
|1.5 BlueHDi
100 HP – 6 İleri Manuel
|Shine
|2021
|217.500 TL
|212.000 TL
|Opsiyonlar
|Donanım Seviyesi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|
Metalik Boya
|SHINE
|
1.450 TL
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