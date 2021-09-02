- TOYOTA FİYATLARI EYLÜL 2021
- Tüm Yeni Corolla Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Corolla Hatchback Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Corolla Hatchback Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Yaris Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Yaris Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yenilenen RAV4 Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Camry Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Land Cruiser Prado Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Hilux Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Proace City Versiyon Fiyatları
Eylül ayının gelmesiyle birlikte bir süre önce ÖTV düzenlemesi yapılmasının ardından otomobil fiyatları da merak konusu… Otomobil firmalarının Eylül 2021 fiyatları da güncelleniyor. Peki, Toyota’da 2021 Eylül fiyatları nasıl? İşte Toyota fiyatları:
TOYOTA FİYATLARI EYLÜL 2021
Toyota’nın internet sitesinde fiyatlarla ilgili “01 Eylül 2021 itibariyle geçerli, tavsiye edilen perakende satış anahtar teslim fiyat listesidir. Trafik Sigota bedeli fiyatlara dahil değildir. Bayilerimizdeki stok ve yeni araç sevk durumuna göre açıklanan fiyat ve donanım seviyesinden farklı araçlar bayilerimizde bulunabilir” bilgilendirmesi yer alıyor. İşte Toyota’nın internet sitesinde yer alan fiyat listesi:
Tüm Yeni Corolla Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|1.5 Vision
|220.200
|1.5 Vision Multidrive S
|229.550
|1.5 Dream
|241.050
|1.5 Dream Multidrive S
|248.100
|1.5 Flame
|255.350
|1.5 Flame Multidrive S
|264.700
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|334.550
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|372.950
Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2021 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid Dream e-CVT
|450.200
|288.550
|Hybrid Flame e-CVT
|464.100
|297.400
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|477.200
|366.500
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|518.400
|398.050
Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2021 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid 4×2 Flame e-CVT
|519.600
|374.800
|Hybrid 4×2 Passion e-CVT
|557.500
|402.100
|Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*)
|564.800
|407.300
|Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT
|598.200
|431.400
|Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*)
|605.400
|436.550
|Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**)
|614.600
|443.200
Tüm Yeni Corolla Hatchback Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|1.2 Turbo Dream Multidrive S
|259.650
|1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S
|327.100
|1.2 Turbo Flame Multidrive S
|330.550
|1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S
|355.550
Tüm Yeni Corolla Hatchback Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2021 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid Dream e-CVT
|469.400
|300.800
|Hybrid Dream X-Pack e-CVT
|488.800
|375.350
|Hybrid Flame e-CVT
|483.800
|371.550
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|504.000
|387.000
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|543.100
|417.000
Tüm Yeni Yaris Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen
2021 MY Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen Lansmana Özel
2021 MY Fiyatları* (TL)
|1.0 Vision
|200.000
|185.000
|1.5 Dream Multidrive S
|233.000
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|243.000
|1.5 Flame Multidrive S
|246.950
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|256.950
Tüm Yeni Yaris Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen
2021 MY Fiyatları (TL)
|1.5 Hybrid Dream e-CVT
|341.750
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|357.100
|1.5 Hybrid Passion e-CVT
|384.050
Tüm Yenilenen RAV4 Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2020 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2020 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid 4×4 Flame e-CVT
|776.600
|607.850
|Hybrid 4×4 Passion e-CVT
|902.700
|706.300
|Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT
|950.100
|743.400
|Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT
|950.100
|743.400
Tüm Yeni Camry Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|2.5 Hybrid Passion e-CVT
|998.000
Tüm Land Cruiser Prado Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları* (TL)
|Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS
|2.242.000
Tüm Yeni Hilux Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure
|341.850
|Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T
|353.000
|Hilux 2.4 D-4D 4×4 Adventure
|397.350
|Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T
|413.800
|Hilux 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T
|446.750
Tüm Yeni Proace City Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|1.5 D 100 HP Dream
|222.150
|1.5 D 130 HP Dream A/T
|247.200
|1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T
|270.450
|1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T
|283.900
Bir cevap yazın