Eylül ayının gelmesiyle birlikte bir süre önce ÖTV düzenlemesi yapılmasının ardından otomobil fiyatları da merak konusu… Otomobil firmalarının Eylül 2021 fiyatları da güncelleniyor. Peki, Toyota’da 2021 Eylül fiyatları nasıl? İşte Toyota fiyatları:

TOYOTA FİYATLARI EYLÜL 2021

Toyota’nın internet sitesinde fiyatlarla ilgili “01 Eylül 2021 itibariyle geçerli, tavsiye edilen perakende satış anahtar teslim fiyat listesidir. Trafik Sigota bedeli fiyatlara dahil değildir. Bayilerimizdeki stok ve yeni araç sevk durumuna göre açıklanan fiyat ve donanım seviyesinden farklı araçlar bayilerimizde bulunabilir” bilgilendirmesi yer alıyor. İşte Toyota’nın internet sitesinde yer alan fiyat listesi:

Tüm Yeni Corolla Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) 1.5 Vision 220.200 1.5 Vision Multidrive S 229.550 1.5 Dream 241.050 1.5 Dream Multidrive S 248.100 1.5 Flame 255.350 1.5 Flame Multidrive S 264.700 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 334.550 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 372.950

Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2021 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid Dream e-CVT 450.200 288.550 Hybrid Flame e-CVT 464.100 297.400 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 477.200 366.500 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 518.400 398.050

Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2021 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid 4×2 Flame e-CVT 519.600 374.800 Hybrid 4×2 Passion e-CVT 557.500 402.100 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) 564.800 407.300 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 598.200 431.400 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) 605.400 436.550 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) 614.600 443.200

Tüm Yeni Corolla Hatchback Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) 1.2 Turbo Dream Multidrive S 259.650 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 327.100 1.2 Turbo Flame Multidrive S 330.550 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 355.550

Tüm Yeni Corolla Hatchback Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2021 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid Dream e-CVT 469.400 300.800 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 488.800 375.350 Hybrid Flame e-CVT 483.800 371.550 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 504.000 387.000 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 543.100 417.000

Tüm Yeni Yaris Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen

2021 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Lansmana Özel

2021 MY Fiyatları* (TL) 1.0 Vision 200.000 185.000 1.5 Dream Multidrive S 233.000 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 243.000 1.5 Flame Multidrive S 246.950 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 256.950

Tüm Yeni Yaris Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen

2021 MY Fiyatları (TL) 1.5 Hybrid Dream e-CVT 341.750 1.5 Hybrid Flame e-CVT 357.100 1.5 Hybrid Passion e-CVT 384.050

Tüm Yenilenen RAV4 Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2020 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2020 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid 4×4 Flame e-CVT 776.600 607.850 Hybrid 4×4 Passion e-CVT 902.700 706.300 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT 950.100 743.400 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT 950.100 743.400

Tüm Yeni Camry Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) 2.5 Hybrid Passion e-CVT 998.000

Tüm Land Cruiser Prado Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları* (TL) Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS 2.242.000

Tüm Yeni Hilux Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure 341.850 Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T 353.000 Hilux 2.4 D-4D 4×4 Adventure 397.350 Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T 413.800 Hilux 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T 446.750

Tüm Yeni Proace City Versiyon Fiyatları