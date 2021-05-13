Citroen, mayıs ayına özel C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz ya da 5 bin TL nakit alım desteği, diğer modellerinde de uygun alım seçenekleri sunan kampanya başlattı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, mayıs kampanyası kapsamında, 167 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği geçerli oluyor.

Ayrıca, Citroen C5 Aircross SUV’a 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Yeni C4’te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.