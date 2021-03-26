Citroen Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevine Zeynep Durusu atandı.

Şirket açıklamasına göre, 1 Mart 2019’dan beri Citroen markasının Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Müdürlüğü görevini yürüten Zeynep Durusu, 11 Mart itibarıyla Citroen Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini Selen Alkım’dan devraldı.

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitiren Zeynep Durusu, otomotiv kariyerine 2004 yılında Mercedes Benz Türk’te başladı.

Yaklaşık 17 yıldır otomotiv sektöründe, Bayi Geliştirme, Ürün ve Pazarlama departmanlarında görev alan Durusu, 1 Mart 2019’da Stellantis Grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroen Türkiye Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Departmanı’nı yönetmeye başladı.

Evli ve iki kız çocuk annesi olan Zeynep Durusu görevine, Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’a bağlı olarak devam edecek.

Opel Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Yiğit Yantaç atandı

Opel Türkiye Satış Müdürü Yiğit Yantaç, 1 Nisan Perşembe günü itibarıyla Opel Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna getirildi.

Opel’den yapılan açıklamaya göre, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Yiğit Yantaç, iş hayatına yabancı bir bankanın strateji departmanında başladı.

Yaklaşık 12 yıl bankacılık sektöründe çalışan, yüksek lisansını da finans alanında tamamlayan Yiğit Yantaç’ın kariyeri, Stellantis grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye ile 4 Mart 2019 tarihinde Opel markasından sorumlu Finans Müdürlüğü göreviyle kesişti.

3 Şubat 2020 itibarıyla Opel Türkiye’nin Satış Müdürü olarak çalışmaya başlayan evli ve 1 erkek çocuk babası olan Yiğit Yantaç görevine, 1 Nisan Perşembe günü itibarıyla Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin’e bağlı Opel Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecek.