DRD, yeni iş modeli geliştirdi
Filo kiralama, 2018 Ağustos’unda döviz kurunda sert yükselişle patlak veren krizden en çok nasibini alan sektörlerden biri oldu. Sektörün araç parkı 360 binlerden 260 binlere geriledi. Bu süreçte bazı şirketler sektörden çıkmak zorunda kaldı, bazıları da finansal güçlükler yaşadı. Finansal zorluklar yaşayan şirketlerden biri olan DRD, bankalarla borç yapılandırma anlaşması imzalamasının yanında yeni geliştirdiği iş modelleri ile bu zorlukları atlatma sürecinde. Geçen hafta bir araya geldiğimiz DRD Ticari Operasyonlar Direktörü Özgür Kara, DRD Filo Kiralama İcra Komitesi Başkanı Aytekinhan Yıldırıcı ve DRD Filo Kiralama Finansal Operasyonlar Direktörü Fatih Kazdal yeni süreci anlattılar.
İKİNCİ ELDE 11 BİN ARACA ULAŞTI
Geçen yıl Ağustos ayında 32 bin olan araç parkının bu gün 28 bin 500 gerilediğini söyleyen Özgür Kara, sektördeki daralma daha sert olunca Pazar payı kazandıklarını anlattı. Sektörde yaşanan sorunlarla birlikte ikinci el kiralama modelini geliştirdiklerini ve 11 bin aracı ikinci el olarak kiraladıklarını anlatan Kara sözlerine şöyle devam ediyor: “Böylece kiradan dönen araçlarımızı daha verimli değerlediriyoruz ve ikinci kez kiralıyoruz. Bu sistemin de katkısıyla aylık 13,5 milyon Euro kira geliri elde ediyoruz. Bu sistemin yanında kiralama yerine filosunu satın alan şirketlere de filo yönetimi hizmeti sunacağız.”
2020’DE YÜZDE 10 BÜYÜME
DRD Ticari Operasyonlar Direktörü Özgür Kara ekonomik açıdan daha iyi bir 2020 yılı öngörüyor. Sektörün yüzde 10’lar seviyelerinde bir büyüme yakalayacağı beklentisi içinde olan Kara ancak bunun için finansal kaynaklara erişimin bugünlerde olduğu gibi aynen devam etmesi gerektiğini aktarıyor. Kara sözlerine şöyle devam ediyor:
Sektörümüzün bugünkü 280 bin seviyelerinden 1 milyon seviyelerine gelebilmesi için uzun dönem bireysel kiralamanın kritik rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu noktada OneCar markamızın sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimlerle gelecekte çok önemli bir oyuncu olacağını öngörüyoruz. Son bir yıl içinde yaşadığımız süreçler gösterdi ki; şeffaflık ve bunun sonucu olarak bize duyulan güven kurumumuzun en önemli varlığıdır.”
NEDEN SORUN YAŞANDI?
Uzun dönem araç kiralamanın geçmiş dönemde yüzde 95 oranında Euro üzerinden şekilleniyor, bunun da doğal bir sonucu olarak sektörün finans kurumlarına olan borçlanması da Euro cinsinden oluyordu. Bu dönemde ani kur yükselmesi sonucunda sektör borçlarının artması ile teminat olarak kabul edilen araç bedellerinin TL olarak yerinde sayması, finans kuruluşları nezdinde bir teminat açığı olarak görüldü. 2019’un ikinci çeyreği ile beraber kurların daha stabil hale gelmesi ve ikinci el araç değerlerinin yükselmesi, teminat oranlarını olması gereken seviyelere taşıdı.
Yaşanan sorunlara rağmen temel ilkeleri olan şeffaflıktan asla ödün vermediklerinin ve herkes için hep ulaşılabilir olduklarının altını çizen Özgür Kara, kendileri dışında sektörde faaliyet raporu ve finansallarının başka hiçbir şirket tarafından düzenli olarak yayınlanmadığını söyledi.
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