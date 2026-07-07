Saat ve Saat talep toplama devam ediyor: Kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Halka arz, 56,00 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım ile Halk Yatırım üstlenirken, şirketin borsa işlem kodu SSAAT olarak açıklandı.

Halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 10,14, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde ise yüzde 12,16 olması planlanıyor. Şirket tarafından elde edilecek fonun önemli bölümünün işletme sermayesi, mağaza yatırımları ve finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanılması öngörülüyor.

Saat ve Saat halka arz kaç lot verir?



Saat ve Saat halka arzında yatırımcılara dağıtılacak kesin lot miktarı, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra başvuru sayısına göre netleşecek. Bu nedenle kişi başına kaç lot düşeceği önceden kesin olarak bilinmiyor.

Piyasalarda yapılan tahmini hesaplamalara göre katılım sayısına bağlı olarak yatırımcı başına düşebilecek lot miktarı şu şekilde öngörülüyor:

150 bin katılım: yaklaşık 267 lot

250 bin katılım: yaklaşık 161 lot

350 bin katılım: yaklaşık 114 lot

500 bin katılım: yaklaşık 80 lot

700 bin katılım: yaklaşık 57 lot

1,1 milyon katılım: yaklaşık 36 lot

1,6 milyon katılım: yaklaşık 25 lot

2,2 milyon katılım: yaklaşık 19 lot

Katılım endeksine uygun mu?

Saat ve Saat halka arzın katılım endeksi kriterlerine uygun olduğu bilgisi yer aldı. Bu nedenle faizsiz yatırım prensiplerine göre işlem yapan yatırımcılar da halka arza katılım sağlayabilecek.