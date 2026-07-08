13-17 Temmuz 2026 haftasında Borsa İstanbul'da (BİST) İşbir Holding, Gıpta Ofis, Gentaş Kimya, Ege Profil ve Göltaş Çimento nakit kar payı dağıtımı yapacak. 

İşbir Holding (ISBIR)
Hak Kazanma Tarihi: 13 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,85 TL 

Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA)
Hak Kazanma Tarihi: 14 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,01 TL 

Gentaş Kimya (GENKM)
Hak Kazanma Tarihi: 14 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,17 TL 

Ege Profil (EGPRO)
Hak Kazanma Tarihi: 16 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 0,55 TL 

Göltaş Çimento (GOLTS)
Hak Kazanma Tarihi: 17 Temmuz 2026 Hisse Başı Net Temettü: 3,54 TL