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Gelecek hafta 5 şirket temettü dağıtacak (13-17 Temmuz) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da 13-17 Temmuz haftasında İşbir Holding, Gıpta Ofis, Gentaş Kimya, Ege Profil ve Göltaş Çimento nakit temettü dağıtmaya hazırlanıyor.

Ekonomist
Ekonomist
Gelecek hafta 5 şirket temettü dağıtacak (13-17 Temmuz) | Temettü takvimi

13-17 Temmuz 2026 haftasında Borsa İstanbul'da (BİST) İşbir Holding, Gıpta Ofis, Gentaş Kimya, Ege Profil ve Göltaş Çimento nakit kar payı dağıtımı yapacak.

1 İşbir Holding (ISBIR)

İşbir Holding (ISBIR)

Hak Kazanma Tarihi: 13 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,85 TL

2 Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA)

Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA)

Hak Kazanma Tarihi: 14 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,01 TL

3 Gentaş Kimya (GENKM)

Gentaş Kimya (GENKM)

Hak Kazanma Tarihi: 14 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,17 TL

4 Ege Profil (EGPRO)

Ege Profil (EGPRO)

Hak Kazanma Tarihi: 16 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 0,55 TL

5 Göltaş Çimento (GOLTS)

Göltaş Çimento (GOLTS)

Hak Kazanma Tarihi: 17 Temmuz 2026

Hisse Başı Net Temettü: 3,54 TL
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