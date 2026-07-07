Trump'ın CAATSA ve F-35 mesajı piyasaları hareketlendirdi: Borsa kritik eşiğe dayandı

Yatırımcılar gün içinde NATO Zirvesi'nden gelecek mesajlar ile Erdoğan-Trump görüşmesinden çıkan F-35 ve CAATSA açıklamalarını yakından izledi. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı sürerken, Ankara’daki NATO gündemi nedeniyle Türkiye piyasaları pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul küresel baskıya rağmen yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki olumsuz havaya rağmen yükselişini sürdürdü. Endeks günü yüzde 0,50 değer kazanarak 14.497,37 puandan tamamlarken, yatırımcıların odağında NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden gelen mesajlar yer aldı.

BIST 100 günü artıda kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 72,83 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 204,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 0,29 değer kazandı.

En çok finansal kiralama hisseleri kazandırdı

Sektör endeksleri arasında günün en yüksek kazancını yüzde 8,75 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü elde etti. En fazla düşüş yaşayan sektör ise yüzde 1,49 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik baskı sürüyor

Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasının ardından Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı risk iştahını azalttı.

Buna rağmen Borsa İstanbul, yurt içindeki gelişmelerin desteğiyle uluslararası piyasalardan pozitif ayrıştı.

Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları piyasaların odağındaydı

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi piyasalar tarafından yakından takip edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 programının yeni bir konu olmadığını, daha önce verilen sözlerin zirve görüşmelerinde yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump ise Türkiye'nin son yıllarda askeri kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Piyasaların gözü Fed ve IMF'de

Analistler, NATO Zirvesi'nden gelecek yeni açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Yarın yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) Raporu, Japonya dış ticaret dengesi ve ABD toptan eşya stokları yakından takip edilecek.

Teknik görünüm

Analistlere göre BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan kısa vadede direnç seviyeleri olarak öne çıkarken, 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Endeksin 14.500 puanın üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.