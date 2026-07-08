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Trump ‘Sert vuracağız’ demişti: ABD ordusu, İran'a karşı yeni saldırılar başlattı

İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde art arda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Stratejik konumdaki bölgelerde yaşanan olayların nedeni ile ilgili ilk açıklama geldi. ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Trump ‘Sert vuracağız’ demişti: ABD ordusu, İran'a karşı yeni saldırılar başlattı

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'nde art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran basınında yer alan haberlere göre ilk olarak Bender Abbas kentinde, ardından Sirik'te patlama sesleri işitildi. 

İlk patlama Bender Abbas'ta bildirildi

İran basınının aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.  Bender Abbas'tan kısa süre sonra Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Her iki bölgedeki olaylara ilişkin resmi kurumlar tarafından can kaybı, yaralı sayısı veya maddi hasara dair henüz açıklama yapılmadı.

Stratejik konumu dikkat çekiyor

Patlama seslerinin duyulduğu Bender Abbas, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na yakın konumuyla stratejik önem taşıyor. Bu nedenle bölgede yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İlk açıklama ABD ordusundan geldi

ABD ordusu, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığını belirtti. Açıklamada, “İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi" denildi. 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da yeni saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

Askeri uçakların hareketliliğinde yoğunluk yaşanıyor

ABD-İran gerilimi artarken Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ndeki Amerikan askeri uçaklarının hareketliliğinde yoğunluk gözlendi.

Uçuş takip uygulaması "Flightradar24" üzerinden 8 Temmuz'da Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde havada bulunan ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü.

Havada gözlemlenen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 90 ton yakıt ve yaklaşık 37 ton kargo taşıyabilen "Boeing KC-135R Stratotanker" tipi askeri yakıt ikmal tanker uçakları oluşturdu.

Doğu Akdeniz bölgesinde 4 Stratotanker, İsrail üzerinde 1 Stratotanker, Basra Körfezi'nde ise 5 Stratotanker ve 2 yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus" olduğu gözlemlendi. Ayrıca, Avrupa üzerinde de ABD ordusuna ait askeri nakliye uçakları görüldü.

CENTCOM, 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu

Hürmüz Boğazı'nda 7 Temmuz'da Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerlerin de bulunduğu en az 3 ticari geminin, nereden geldiği belirlenemeyen mermilerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu saldırılara karşılık olarak İran'daki bazı radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızlarına ait 60'tan fazla küçük botu hedef alan 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler
ABD ABD ordusu iran saldırı patlama CENTCOM
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