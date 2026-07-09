Futbolun gölgesinde parlayan golf ekonomisi

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, futbol endüstrisi müthiş bir gelir seviyesine ulaştı. 2026 itibarıyla dünya futbol endüstrisinin toplam geliri yaklaşık 31,2 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam yayın hakları, bilet satışları ve lisanslı ürün gelirlerini kapsıyor ve 2030’a kadar 34,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Ekonomist’in 21 Haziran - 4 Temmuz 2026 tarihli sayısından
Turizm gelirleri de eklendiğinde bu miktar iki katına çıkıyor. Küresel spor turizmi pazarında en büyük pay futbolun olsa da benim değinmek istediğim konu golf turizmi. Futbol kadar kitlesel değil; ancak kişi başı harcama çok daha yüksek. Ortalama golf turisti, futbol seyircisine göre 2–3 kat daha fazla harcama yapıyor.
Türkiye’de golfün yolculuğu
1990’ların başında beş yıldızlı otellerin çoğalmasıyla birlikte turizm pastasından pay almak için farklı yatırımlar öne çıktı. İşte golf de bu pastadan büyük pay kapma yarışının ana unsurlarından biri oldu. Avrupa’da milyonlarca kişi golf için seyahat ediyor. Golf turizmi, zengin turistleri çekme konusunda hâlâ en önemli etkenlerden biri. Sadece ekonomik getirisiyle değil, spor kültürünü yaygınlaştırma potansiyeliyle de değerlendirilmeli.
Avrupa’da yalnızca golf oynamak için seyahat edenlerin sayısı 2025 itibarıyla 40,5 milyonun üzerine çıktı. İngiltere’de 835 bin, Almanya’da 695 bin, İsveç’te 588 bin, Fransa’da 446 bin ve Hollanda’da 439 bin kayıtlı golfçü bulunuyor. Bu rakamlar, golfün Avrupa’da ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Türkiye, uluslararası standartlardaki golf tesisleri ve lüks konaklama hizmetleriyle bu müşteri kitlesine hitap edebilecek güçte.
Golfün finansal gücü
Golf, finansal harcamalar açısından günümüzde dünyanın birinci sporu olarak kabul ediliyor. 2022’de 22,74 milyar dolar olan küresel pazar hacmi, 2026 itibarıyla 30 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2030 yılında ise 42 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyada golf turizm pazarında Kuzey Amerika en büyük paya sahipken, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkeleri yatırımlarını artırarak pazardaki ağırlığını büyütüyor.
Portekiz, golfün en güçlü olduğu ülkelerden biri. Ülke genelinde doksanın üzerinde golf sahası bulunuyor. Doğal arazi ve kıyı şeridini kullanan ünlü mimarların tasarımlarıyla Portekiz, dünyanın önde gelen golf destinasyonlarından biri haline geldi. 2022’de golf ten elde edilen gelir 154 milyon Euro ile rekor kırmıştı. 2026’da bu rakamın 200 milyon Euro’ya yaklaştığı tahmin ediliyor. Türkiye ise Antalya ve Belek bölgesindeki uluslararası standartlardaki golf sahaları ve lüks konaklama tesisleriyle bu yarışta önemli bir aktör.
Dünyada golfün yaygınlığı
Her yıl 60 milyondan fazla kişi golf oynuyor. Toplam 38 bin 81 golf sahasının yüzde 80’i halka açık ya da ziyaretçilere açık durumda. Birleşik Krallık, saha yoğunluğu açısından dünyada öne çıkıyor; İngiltere’de her 22,8 mil kareye bir golf sahası düşüyor. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler de yüksek saha yoğunluğuna sahip bölgeler.
ABD, nüfusu ve gelir düzeyi sayesinde en fazla golf oyuncusuna sahip ülke. 2026 itibarıyla 24 milyondan fazla golfçü bulunuyor ve ülkede 13 bin 500 tesiste yaklaşık 14 bin 500 saha mevcut. Japonya’da yaklaşık 20 milyon golfçüye karşılık 1823 saha bulunuyor. İngiltere’de bin 911 sahada bir milyon lisanslı oyuncu var. Almanya 648 saha, Fransa ise 548 saha ile Avrupa’da öne çıkıyor.
İspanya golf endüstrisinden 5 milyar Euro, Portekiz 2 milyar Euro gelir elde ederken, Türkiye hâlâ 100–150 milyon Euro bandında. Diğer ülkelerde golfün turizm gelirleri içindeki payı yüzde16’lara kadar çıkarken, Türkiye’de bu oran yüzde 1’in altında kalıyor. Türkiye golfe ilk başlayan ülkelerden biri olmasına rağmen gerilerde, ancak sayıyı yükseltmek için gayret içinde.
Golfün adımları ve Atatürk
Türkiye’de ilk golf kulübü, 1895 yılında şimdiki adıyla İstanbul Golf Kulübü olarak bilinen Constantinapole Golf Kulübü adıyla kuruldu. O dönemlerde Okmeydanı’nda faaliyet gösteren kulüp, Mustafa Kemal’in İstanbul’da bulunduğu zamanlarda kimi zaman at üzerinde gidip soluklandığı bir mekân olmuştu. İngiliz Konsolosu ve dostu P. Loren’i ziyaret amacıyla sık sık kulübe uğrar, kulüp binası önünde çok sevdiği şekerli kahvesini içerdi. Hatta bazı ziyaretlerinde kulübe ait golf sahasında vuruş denemeleri de yapardı. İstanbul Golf Kulübü, Avrupa’nın en eski dördüncü golf kulübü olma özelliğini taşıyor. Bugün Maslak’ta dokuz çukurlu sahası ve görkemli kulüp binasıyla Türkiye’de golf sporunun yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleniyor.
1990’ların başında İstanbul’da Klassis Golf Kulübü ve Kemer Golf Kulübü faaliyete geçti. Aynı yıllarda Antalya’nın Belek bölgesinde de çeşitli golf sahaları peş peşe devreye girdi. Sonraki yıllarda Bodrum, Ankara, Samsun, Kuşadası ve İzmir’de golf sahaları ve tesisleri kuruldu.
Antalya ve Belek’in yükselişi
Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 11 golf tesisi bulunuyor. Türkiye Golf Federasyonu verilerine göre 2026 itibarıyla Türkiye’de 23 aktif golf sahası mevcut. En büyük pay ise 16 tesisle Antalya’da. Örneğin, Belek’te 2019 yılında yıl içinde oynanan toplam golf oyunu sayısı 568 bin 477’ye ulaşmıştı. 2022’de bu sayı 494 bin 532 olarak gerçekleşmişti. 2026 itibarıyla ise Belek ve çevresinde yıllık oyun sayısının yeniden 500 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.
Sporun sessiz devleri
Deniz ve ormanla bütünleşen muhteşem doğasını golf sporunun dinginliğiyle buluşturan Belek, bugün Türkiye’nin golf merkezi konumunda. 2026 itibarıyla bölgede 20 kulüp bulunuyor. Bu kulüplerin birçoğunda iki, hatta üç ayrı saha mevcut. Yılın yaklaşık 320 günü güneşli geçen Belek’te, kış ayları da dâhil olmak üzere 12 ay boyunca golf oynamak mümkün.
Bölgede hepsi beş yıldızlı olmak üzere 50 otel hizmet veriyor. İster kulüplerin kendi otellerinde, isterseniz diğer tesislerde konaklayarak her türlü hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Ancak istediğiniz saat aralığında golf oynamak için kulüplerin kendi otellerinde veya anlaşmalı otellerinde kalmak hâlâ daha avantajlı. Bu avantaj elbette fiyatlara da yansıyor.
Seçtiğiniz otelin imkânları doğrultusunda saha dışındaki zamanınızı keyif şölenine dönüştürmek mümkün. Klasik deniz-kum-güneş turizminin ötesinde SPA & wellness üniteleriyle enerjinize enerji katabilir, buggy denen golf arabalarıyla doğa içinde gezintiye çıkabilirsiniz. Butler hizmeti olan VIP oda ve villalarda özel ayrıcalıklar sunuluyor. Sonuçta 1895’te İstanbul’da başlayan golf serüveni, bugün özellikle Belek sayesinde Türkiye’yi Avrupa’nın en önemli golf destinasyonlarından biri haline getirmiş durumda. Türkiye, golf turizmini yalnızca ekonomik getirisiyle değil, sporun yaygınlaşması ve ülkenin marka değerini yükseltmesi açısından da stratejik bir fırsat olarak görmeli.