Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ldr Turizm A.Ş. (LIDER) ve Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ldr Turizm A.Ş. (LIDER)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0356506 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0303030 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 103,564 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,6879502 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,5847576 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 41,612 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)