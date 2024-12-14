DS Automobiles'in tanıttığı yeni amiral gemisi: DS N°8

Markadan yapılan açıklamaya göre yeni DS N°8, WLTP döngüsünde 750 km ve otoyolda 500 km’yi aşan bir menzil sunuyor. İşte modelin fotoğrafları ve paylaşılan bilgiler:

1 İSİMLENDİRME DS Automobiles, yeni amiral gemisi DS N°8 ile yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyuyor. Açıklamaya göre Yeni “N°” isimlendirme stratejisinin tanıtımı, DS Automobiles için yeni bir model neslinin başlangıcını işaret ediyor. Otomobilin arkasındaki “°”, DS Automobiles DNA'sına atıfta bulunarak bir elmas ucuna benzer bir tasarımı benimsiyor. DS N°8 ise DS 3, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin ardından yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. DS N°8, markanın sadece yüzde 100 elektrikli olacak şekilde tasarlanan ilk otomobili olarak öne çıkıyor. “8”, DS Automobiles için yeni bir sayıyı ifade ediyor. Açıklamaya göre “8”in sonsuzluk işaretine yakın şekli, uyumlu bir bütün oluşturmak için bir araya gelen denge ve huzuru yansıtıyor.

2 BOYUTLAR Model 4.82 m uzunluğa, 1.90 m genişliğe ve 1.58 m yüksekliğe sahip. Açıklamaya göre yeni DS N°8’in geride konumladırılan ön camları ve daha alçak bir konuma yerleştirilen kaput tasarımı aerodinamiğe katkı sağlama hedefinde. Yeni DS N°8, WLTP döngüsünde 750 km menzil sunuyor. 0.24 Cx’lik sürüklenme katsayısına sahip olan yeni DS N°8’in her bir gövde parçası, aerodinamik yapısını en üst düzeye çıkarmak için rüzgar tünelinde test edilmiş. Ön tamponun alt kısmına, bataryayı soğutmaya yardımcı olan aktif hava girişleri yerleştirildi.

3 5 RENK SEÇENEĞİ DS N°8, beş renk farklı renk seçeneği ile yollara çıkacak. Bu seçenekler arasında Topaz Mavisi, Paladyum Gri ve Alabaster Beyaz olmak üzere üç yeni renk bulunurken, İnci Beyazı ve Perla Nera Siyahı da DS N°8’in renk seçenekleri arasında yer alacak.

4 İÇ MEKAN İç mekanda yat tasarımından esinlenilmiş. DS Automobiles’in en güncel konsept otomobillerinden ilham alan X şeklindeki yeni direksiyon simidi şimdi DS N°8'de yer alıyor. Tamamen yeni direksiyon simidi, ısıtma fonksiyonuna sahip. Konsolun üst kısmı ana interaktif özelliklere ayrılıyor. “PRND” vites seçici, ‘Sürüş Modu’ seçici ve anında erişilebilen ses seviyesi kontrolü gibi özellikler, mücevher gibi tasarlanmış ve galaksi şeklini anımsatan ince bir ışık animasyonu ile süsleniyor.

5 MENZİL DS N°8, 210 BG ve 350 HP güç üreten yeni yüzde 100 elektrikli güç-aktarma organı seçenekleriyle sunulacak. 350 HP güç üreten versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoruyla donatıldı. DS N°8 uzun menzilli batarya seçeneği ile sunulacak. Bu batarya 97,2 kWh net kapasiteye sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan DS N°8, 12,9 kWh/100 km enerji tüketimi ile (standart WLTP döngüsü) 750 km menzile sahip. Markanın açıklamasına göre otoyolda (120 km/s sabit hızda) 500 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor. DS N°8, tüm motor seçenekleri ile 190 km/sa ile sınırlandırılmış maksimum hıza ulaşabiliyor.