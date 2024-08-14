Elektrikli Hyundai Kona nasıl bir araç? İncelemede

Elektrikli Hyundai Kona nasıl bir araç? Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:

1 ELEKTRİKLİ HEDEFİ Hyundai, 2024 Kona'nın piyasaya sürülmesinin, 2030 yılına kadar 11 yeni elektrikli araç modelini piyasaya sürme hedefinin bir parçası olduğunu açıklamıştı. Bu hedef, Hyundai'nin elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor aslında.

2 TASARIM Hyundai, ikinci nesil Kona crossover'ını tamamen yeniden tasarlayarak daha sportif ve modern bir görünüm sağladı. Yeni Kona, Hyundai'nin son tasarım dili olan "Sensuous Sportiness" özelliğine sahip. Yeni tasarım dilinde, araçlara daha cesur bir görünüm vermek için geniş bir ızgara ve keskin çizgiler kullanılıyor. Detaylarda ki yuvarlak hatlar bu keskin çizgilerin eseri aslında. Çok şık bir fark tasarımı var. LED Gündüz sürüş farları (DRL) tasarımı, aracın ön ve arka yüzeylerinde farklı bir görünüm oluşturuyor. Arka spoyler ile entegre edilmiş yüksek konumlu stop lambası (HMSL) ve saten krom detaylarıyla KONA'nın karakteristik özelliklerini daha da belirginleşmiş.

3 Hacim arttı Ayrıca, yeni Hyundai Kona 2024, selefinden daha uzun, daha geniş ve daha yüksek bir yapıya sahip. Bu boyut artışı, aracın iç hacmini artırarak daha geniş bir yolcu ve bagaj alanı sunuyor. Aracın elektrikli sürüş özellikleri de dikkate alındığında, bu daha da önemli hale geliyor. 466 litrelik arka bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1300 litreye çıkıyor. AYrıca önde kaputun altında 27 litrelik bir depolama alanıda mevcut.

4 Menzil ve şarj Yeni Hyundai Kona 2024, 490 km menzile sahip olan bir elektrikli araç olarak piyasaya sürülüyor. Bu menzil, aracın 64 kWh pil paketi sayesinde elde ediliyor. Ayrıca, araç hızlı şarj özelliğiyle de donatılmış. Bu sayede, 10-80% şarj etmek 47 dakika sürüyor.Hyundai, yeni Kona'nın elektrikli sürüş özelliklerini daha da geliştirmek için bazı yenilikler yaptı. Aracın 0,27 sürtünme katsayısı, daha az enerji tüketimi ve daha uzun menzil sağlamak için tasarlandı. KONA bu aerodinamik, sade ve akıcı tasarımı ile her yolculuğu daha dinamik bir sürüş keyfine dönüştürüyor. Aktif hava kapaklı gelişmiş havalandırma sistemi ve motor soğutma suyu sıcaklık sensörü sayesinde hem hava akışını optimize ediyor hem de enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca, aracın bataryası ve motoru daha düşük ağırlıkta ve daha yüksek verimlilikte yapılarak, daha iyi performans sağlanması hedeflendi.

5 MOTOR Hyundai, 2024 Kona modeli için birçok yeni özellik sunuyor. İşte bu aracın öne çıkan özellikleri: Bu Kona, 217,5 beygir gücünde ve 255 Nm tork üreten yüksek performanslı bir motora sahip. Bu motor, sürücüye hızlı ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu versiyonun maksimum hızı 167 km ile sınırlandırılmış. 0’dan 100 km hıza ise 7,6 saniyede çıkıyor.

6 Daha Uygun Fiyatlı Versiyon Sunacak Hyundai, 2024 Kona modeli için daha uygun fiyatlı bir versiyon da sunacak. Bu araç, 155 beygirlik motora sahip ve 48,4 kWh pil ile 213 mil (342 km) WLTP menzili sunuyor. Bu versiyon Tek vitesli redüktör Şanzıman’la maksimum 162 km hıza ulaşıyor. 0-100 km aralığını 8,8 saniyede tamamlıyor. Ac şarjla 4 saat 55 dakikada %100 doluluğa ulaşıyor. 100 Kw Dc hızlı şarjla ise %10’dan %80 doluluğa 4 dakika gibi kısa bir zamanda ulaşıyor.

7 Teknolojik Yenilikler 2024 Kona'da bulunan teknolojik yenilikler arasında, iki adet 12,3 inç panoramik ekran, Digital Key 2 Touch, gelişmiş SmartSense ADAS sürücü yardım sistemi ve Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) bulunuyor. Araçta derinlikli ve geniş açık konsol yapısı ile uzun eşyalar için genişletilmiş alan, çıkarılabilir döner bardak tutucular ve genişletilmiş bagaj hacmiyle eşyalarınız için ekstra depolama olanağı sunuluyor.

8 V2L Teknolojisi Araçtan Yüke (V2L) teknolojisi, 2024 Kona'nın en ilginç özelliklerinden biridir. Bu teknoloji, sürücülerin araçlarını tatillerinde veya acil durumlarda ev aletlerine yedek güç kaynağı olarak kullanmasına olanak tanır. Ioniq modellerinde olduğu gibi Kona Elektrik’te görev yapan V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde güç kaynağı olacak olan araç, elektronik ürünlerin çalışmasında hatta bir evin elektrik ihtiyacının karşılanmasında da görev yapabiliyor.