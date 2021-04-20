ABD’de 17 Nisan’da 2019 Tesla S model elektrikli araç hareket halindeyken yoldan çıkarak ağaca çarpmış; alev alan araçta biri öndeki yolcu koltuğunda diğeri de arkada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası yeni açıklamalar var.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Houston’ın kuzeyindeki Spring yerleşkesinde meydana gelen kaza sırasında elektrikli Tesla’nın şoför koltuğunda kimsenin bulunmadığı kaydedildi. Olayın “özel çarpışma soruşturması” ekibi tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu Tesla’nın “Otopilot sürücü destek sistemi” ile mi yoksa şirketin “Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği” sistemi ile mi kullanıldığının belirleneceği bildirildi.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ! Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD. Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021

ELON MUSK’TAN AÇIKLAMA

BBCTürkçe‘nin haberine göre ise Tesla CEO’su Elon Musk ellerine ulaşan ilk verilerin, kaza sırasında aracın otopilot özelliğinin devrede olmadığını gösterdiğini söylüyor. Musk ayrıca otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini, kazanın gerçekleştiği yerde ise şerit çizgisi bulunmadığını iddia ediyor. Habere göre Musk’ın açıklamasının ardından ABD polisine, Tesla’nın elindeki verileri araştırma yetkisi verildi. Olayla ilgili açıklama yapan polis memuru Mark Herman, görgü tanıklarının da kaza sırasında sürücü koltuğunun boş olduğunu ifade ettiklerini belirtti. Herman, Musk’ın tweeti hakkında da “Eğer bu tweeti atıyorsa gerekli veri elinde demektir. Bu veriyi bizimle paylaşmadı, kendisinden bunu bizimle paylaşmasını bekliyoruz.” dedi.

Musk Twitter’dan paylaştığı mesajda “Tesla 2021 ilk çeyrek güvenlik raporu”nun, Tesla’nın sürücüsüz araçlarının kaza riskinin, normal bir araca kıyasla 10 kat az olduğunu gösterdiğini yazmıştı.