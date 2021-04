ABD’de 17 Nisan’da 2019 Tesla S model elektrikli araç hareket halindeyken yoldan çıkarak ağaca çarpmış; alev alan araçta biri öndeki yolcu koltuğunda diğeri de arkada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası yeni açıklamalar var.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Houston’ın kuzeyindeki Spring yerleşkesinde meydana gelen kaza sırasında elektrikli Tesla’nın şoför koltuğunda kimsenin bulunmadığı kaydedildi. Olayın “özel çarpışma soruşturması” ekibi tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu Tesla’nın “Otopilot sürücü destek sistemi” ile mi yoksa şirketin “Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği” sistemi ile mi kullanıldığının belirleneceği bildirildi.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021