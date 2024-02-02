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Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL

Türkiye'de düşük yakıt tüketimi ve çevreci özelliği nedeniyle hibrit otomobillere ilgi her geçen gün büyüyor. 375 adet modelinin yer aldığı pazarda ortalama fiyat 4 milyon 123 bin TL. Cardata verilerine göre en ucuz hibrit aracın fiyatı ise 815 bin 200 TL. Türkiye'de satılan hibrit otomobiller ve 2024 güncel fiyat listesi şöyle...

02 Şubat 2024 | 11:40
Son Güncellenme: 02 Şubat 2024 | 12:50
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL

ekonomist.com.tr / Yakıt verimliliği ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken hibrit araçlar, segment ve fiyat çeşitliliğiyle tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Otomobil veri analizi şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu durumun hibrit araçların Türkiye’de giderek artan popülaritesinin bir göstergesi olduğuna işaret ediyor. Yalçın, "Özellikle şehir içi kullanım için uygun olan küçük ve orta segment hibrit araçlar, yakıt tasarrufu sağlayarak uzun vadede ekonomik avantajlar sunuyor. Ayrıca, hibrit araçların çevresel etkisinin azaltılması yönündeki global eğilimler, bu pazar segmentindeki büyümeyi daha da teşvik edebilir." diyor.

Pazar analizi 

Cardata verilerine göre Türkiye pazarında 375 model hibrit otomobil bulunuyor. 

1. Fiyat Dağılımı Analizi

• Ortalama Fiyat: 4.123.212 TL
• Medyan Fiyat: 2.631.800 TL
• Minimum Fiyat: 815.200 TL
• Maksimum Fiyat: 25.024.780 TL

Hibrit araçların ortalama fiyatı oldukça yüksek; ancak, medyan değer daha düşük, bu da fiyat dağılımının geniş bir aralığa sahip olduğunu gösteriyor.

2. Motor Gücü ve Hacim İlişkisi

• Motor hacmi (CCM) ve beygir gücü arasında yaklaşık %70 oranında bir pozitif korelasyon var. Bu, motor hacmi arttıkça beygir gücünün de genellikle arttığını gösterir.

3. Segment Bazında Fiyat Analizi
 

• A Segmenti Ortalama Fiyat: 941.450 TL
• B Segmenti Ortalama Fiyat: 1.495.490 TL
• C Segmenti Ortalama Fiyat: 1.807.019 TL
• D Segmenti Ortalama Fiyat: 3.676.321 TL
• E Segmenti Ortalama Fiyat: 5.494.429 TL
• F Segmenti Ortalama Fiyat: 12.267.150 TL

Segment büyüdükçe ortalama fiyatın önemli ölçüde arttığı görülüyor. Özellikle F segmentindeki ortalama fiyat, diğer segmentlere göre oldukça yüksek.
 

4. Marka ve Model Bazında Analiz

• Marka ve model bazında fiyatlar önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Örneğin, Alfa Romeo Tonale ortalama 2.200.667 TL iken, Voyah Dream modelinin ortalama fiyatı 7.015.145 TL.

Türkiye'de satılan hibrit otomobiller ve fiyatları ise şöyle... 

 

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  • DOLAR/TURK LIRASI 30,4542 0,3934%
  • EURO/DOLAR 1,0884 0,1141%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1775 0,3674%
  • STERLIN/DOLAR 1,27637 0,12905%
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