İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış devam ediyor. Ocak ayından beri artış yüzde 85’leri buldu. Ekim ayında en çok satan segment olan C (sedan) segmentinde artış eylül ayına göre yüzde 8 olarak gerçekleşti. En ucuz ikinci el aracın fiyatı ise 70 bin TL seviyesine çıktı. Otomotiv sektörüne yönelik veriler sağlayan Cardata, Ekonomist Dergisi için en ucuz ikinci el araçları toparladı. Peki, en ucuz ikinci el otomobiller hangileri? İşte ikinci el otoda en ucuz modeller ve fiyatları…

1. En ucuz ikinci el otomobiller Önceki Sonraki