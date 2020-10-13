İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış devam ediyor. Ocak ayından beri artış yüzde 85’leri buldu. Ekim ayında en çok satan segment olan C (sedan) segmentinde artış eylül ayına göre yüzde 8 olarak gerçekleşti. En ucuz ikinci el aracın fiyatı ise 70 bin TL seviyesine çıktı. Otomotiv sektörüne yönelik veriler sağlayan Cardata, Ekonomist Dergisi için en ucuz ikinci el araçları toparladı. Peki, en ucuz ikinci el otomobiller hangileri? İşte ikinci el otoda en ucuz modeller ve fiyatları…
2013 HYUNDAI i10 1.0 D-CVVT Style Benzin Manuel Hatchback 120000 71 bin 700
2013 FIAT Linea 1.4 Fire Actual Benzin Manuel Sedan 120000 74 bin 100
2013 RENAULT Symbol 1.2 16V Joy Benzin Manuel Sedan 120000 74 bin 800
2014 FIAT Panda 1.2 Pop Benzin Manuel Hatchback 105000 76 bin 700
2013 DACIA Sandero 1.2 Ambiance Benzin Manuel Hatchback 120000 77 bin 100
2013 SKODA Fabia 1.2 Ambition Benzin Manuel Hatchback 120000 80 bin 600
2013 PEUGEOT 301 1.2 VTI Access Benzin Manuel Sedan 120000 82 bin 600
2013 PEUGEOT 208 1.0 VTI Access Benzin Manuel Hatchback 120000 83 bin 700
2013 CHEVROLET Aveo 1.3 D LT Dizel Manuel Sedan 120000 83 bin 900
2013 FORD Fiesta 1.25i My Fiesta Benzin Manuel Hatchback 120000 84 bin 600
2013 TOYOTA Yaris 1.0 Life Benzin Manuel Hatchback 120000 86 bin
2015 CITROEN C-Elysee 1.2 VTI Attraction Benzin Manuel Sedan 90000 86 bin
2013 SUZUKI Splash 1.2 GLS Benzin Manuel Hatchback 120000 86 bin 600
2013 OPEL Corsa 1.2 Twinport Essentia 15’Alaşım Jant Benzin Manuel Hatchback 120000 86 bin 700
2013 CITROEN C4 1.4 VTI Attraction Benzin Manuel Hatchback 120000 87 bin 300
2014 KIA Picanto 1.25 GSL EX Benzin Manuel Hatchback 105000 87 bin 300
2013 NISSAN Micra 1.2 Passion Benzin Manuel Hatchback 120000 90 bin
2013 CITROEN C3 1.4 HDI Attraction Dizel Manuel Hatchback 120000 90 bin 300
2015 FIAT Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel Sedan 90000 91 bin 600
2013 KIA Rio 1.25 CVVT Natty Benzin Manuel Hatchback 120000 93 bin 400
2013 CITROEN C1 1.0 Confort Benzin Otomatik Hatchback 120000 96 bin 500
2013 MITSUBISHI Space Star 1.2 Invite Benzin Otomatik Hatchback 120000 96 bin 900
2015 SEAT Ibiza 1.0 Referance Benzin Manuel Hatchback 90000 97 bin 800
2013 VOLKSWAGEN Polo 1.2 TDI Trendline Dizel Manuel Hatchback 120000 98 bin 600
2013 HYUNDAI Accent Blue 1.4 D-CVVT Mode Benzin Manuel Sedan 120000 98 bin 900
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