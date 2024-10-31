Eylülde en çok tercih edilen 2. el oto markaları belli oldu

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 357 bin 56 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 düşüş, ağustos ayına göre yüzde 1 artış gözlemlendi.

Eylül ayında yayımlanan ilanların yüzde 49'u olan 173 bin 678 adet aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde ağustos ayına göre yüzde 4'lük düşüş gözlemlenirken, Eylül 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.

Volkswagen ocak hariç son 8 ayın lideri

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 241 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç son 8 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

Bu markayı 20 bin 674 ile Renault, 19 bin 749 satışla Fiat takip etti.

Satış sayısında Ford 15 bin 497 ile dördüncü, BMW 10 bin 374 ile beşinci oldu. Opel 9 bin 831, Mercedes-Benz 9 bin 226, Peugeot 8 bin 729, Hyundai 7 bin 812 ve Toyota 6 bin 458 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 173 bin 678 aracın yüzde 75'i, bu 10 markadan oluştu.

Binekte Egea tercih edildi

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 144 bin 134 satış gerçekleşti.

Fiat Egea, eylülde 7 bin 371 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.

Satışlarda Egea'yı 6 bin 629 ile Clio, 6 bin 339 ile Passat, 6 bin 193 ile Megane, 4 bin 209 ile Corolla, 4 bin 38 ile Focus, 3 bin 712 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 467, BMW 5 Serisi 3 bin 393 ve Polo 3 bin 180 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.

Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.

Hafif ticaride Doblo öne çıkıyor

Çevrim içi pazarda geçen ay 29 bin 544 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Doblo eylül ayında 3 bin 984 ile yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.

Ford Tourneo Courier 3 bin 891 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 511 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 1801 ile VW Caddy, 1658 ile Ford Transit, 1619 ile VW Transporter, 1294 ile Renault Kangoo, 1153 ile Ford Transit, 1053 ile Citroen Berlingo ve 941 ile de Peugeot Partner izledi.

En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunların arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayımlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayımlandığı da Indicata tarafından izleniyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.