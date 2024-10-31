Milyonlarca çalışanın maaş zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komiyonu’na çevrildi. Aralık ayında yapılması beklenen komisyon toplantısı öncesinde maaş artışı ile ilgili hem işveren hem de işçi tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan TRAI Yapay Zeka Zirvesi'nde CNBC-e'nin sorularını yanıtladı. Orhan Turan, asgari ücret ile ilgili ‘Enflasyon üstünde zam gelir mi?’ sorusuna, "Değişik yorumlar var. Biri öngörülen enflasyona göre, diğeri geçmiş enflasyona göre" dedi.

“İşveren ve işçi sendikaları uyum içinde karar verecektir”

Turan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin "İşveren ve işçi sendikalarının uyum içinde bu işe karar vereceklerini tahmin ediyorum" diye konuştu. Turan, "Enflasyonun üzerinde mi artış öngörüyorsunuz" sorusunu "Tam net bir yorum yapmam doğru değil" şeklinde yanıtladı.

"Faiz indirimlerinin 2025'e kaldığını tahmin ediyoruz"

Orhan Turan, faiz indirim sürecine yönelik beklentisini de açıkladı. Turan "Faiz indirimlerinin 2024 içinde yapılacağını tahmin etmiyorum. Faiz indirimlerinin 2025'e kaldığını tahmin ediyoruz. Son aylardaki enflasyon oranını, asgari ücreti görmek lazım. Enflasyon aylık yüzde 1,5-2'lerde mi olur, yüzde 2'nin üzerinde mi olur. İvmeyi görmemiz lazım. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimi görebiliriz" dedi.

"2025 enflasyon tahmini çok iyimser"

Turan, enflasyonda tahminlerinin bu yıl sonu için yüzde 40-45 arası olduğunu belirterek, "2025 OVP tahmini çok iyimser" dedi.