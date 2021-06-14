Açıkça görülüyor ki bu bölgede muazzam fırsatlar söz konusu, deniz aşırı büyüme bu bölgede ticaret yapmak isteyen işletmeleri bir üst seviyeye taşıyabilir. Bununla birlikte, uluslararası ticaret genellikle bir takım zorlukları beraberinde getirir. >>
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?
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