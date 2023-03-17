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Ford 1,2 milyon aracı geri çağırdı

Ford Motor, ABD'deki 1,2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının 'sızıntı riski' sebebiyle geri çağırdı.

17 Mart 2023 | 14:01
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Ford 1,2 milyon aracı geri çağırdı

ABD'li otomotiv devi Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1,2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını açıkladı.

Detaylara bakıldığında sızıntı nedeniyle fren pedalının yükselme yaşayabildiği ve bu da sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığını ve kazalara sebebiyet verebileceği anlatıldı. Son olarak Tesla da yazılım güncellemesi yapmak üzere 362 bin 758 aracını geri çağırdığını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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