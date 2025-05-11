ARA
DOLAR
38,76
0,33%
DOLAR
EURO
43,60
0,55%
EURO
GRAM ALTIN
4143,32
0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
9390,51
1,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fransız Cumhurbaşkanlığı için özel ürettiler

DS Automobiles, Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel olarak geliştirilen yüzde 100 elektrikli Presidential DS No8 modelini ilk kez tanıttı.

11 Mayıs 2025 | 16:08
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2025 | 16:09
Fransız Cumhurbaşkanlığı için özel ürettiler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül 2025'te piyasaya sunulması planlanan DS No8 modelinin özel Presidential versiyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi makam aracı olarak tanıtıldı. Açıklamaya göre Macron, Fransa'da tamamen elektrikli resmi makam aracı kullanan ilk cumhurbaşkanı oldu. İşte modelin fotoğrafları ve paylaşılan bilgiler: 
 

1 ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLERİ

Açıklamaya göre tamamen elektrikli altyapıya sahip Presidential DS No8, ACC (Automotive Cells Company) üretimi batarya sistemiyle donatıldı. Araç, tek şarjla 750 kilometreye kadar menzil sunarken, 10 dakikalık şarj ile 200 kilometre, 27 dakikada ise yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.

 

2 SAFİR MAVİSİ

SAFİR MAVİSİ

Marka açıklamasında "Presidential DS No8 modeli, Cumhurbaşkanlığına özel olarak Safir Mavisi renkte üretildi. Fransa bayrağının renklerini taşıyan aydınlatmalı ön ızgara, bayrak tutucular ve özel armalarla donatılan araç, DS Automobiles'in tasarım anlayışını yansıtıyor" diyor.

3 İÇ TASARIM DETAYLARI

İÇ TASARIM DETAYLARI

Açıklamaya göre iç tasarımda Parisli zanaatkar Lison de Caunes'un hasır kakma sanatı, Metaphores tarafından sağlanan saten kumaşlar ve Atelier Lognon'un pileli kumaş uygulamaları kullanıldı. Nappa deri ve Alcantara yüzeylerle tamamlanan döşeme, el işçiliğiyle hazırlanan inci dikiş detaylarıyla birleştirildi.

4 ZIRHLI YAPI

ZIRHLI YAPI

Zırhlı yapı Centigon tarafından sağlanırken, kabin içi ses deneyimi Fransa merkezli Focal firmasının özel ses sistemiyle geliştirildi.

5 70 YILLIK GELENEK

70 YILLIK GELENEK

Açıklamaya göre DS markası, Beşinci Cumhuriyet'in ilanından bu yana Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından tercih edilen resmi araç markaları arasında yer alıyor. Geçmişte DS ve SM modelleri, son yıllarda ise DS 5 ve DS 7 Cumhurbaşkanlığı araç filosunda kullanıldı.

Macron, 2017'de göreve başlama töreninde özel olarak tasarlanan Presidential DS 7 Crossback'le Champs-Elysees Caddesi'nden geçerek halkı selamlamıştı. Kasım 2021'de ise 300 beygir gücündeki E-Tense hibrit motorla donatılan DS 7 Elysee modeli resmi araç filosuna katılmıştı.

 

 

6 'Mirası devam ettiriyor'

'Mirası devam ettiriyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles CEO'su Xaiver Peugeot, DS Automobiles modellerinin yaklaşık 70 yıldır Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından gururla kullanıldığını belirtti. Presidential DS No8'in Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan özel DS modellerinin mirasını devam ettirdiğini kaydeden Peugeot, 'Tıpkı geçmiş ile bugünü buluşturan 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olduğu gibi, 750 kilometreye varan elektrikli menziliyle Presidential No8, olağanüstü bir zanaatkarlık ve öncü bir vizyonla, piyasaya çıkmadan önce vitrine çıkıyor' ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
BYD'nin bu yıl Türkiye'ye getireceği 2 yeni model
BYD'nin bu yıl Türkiye'ye getireceği 2 yeni model
Toyota'dan Türkiye pazarında dikkat çeken rakamlar
Toyota'dan Türkiye pazarında dikkat çeken rakamlar
0
  • ALTIN GRAM - TL 4143,32 0,88%
  • ALTIN ONS 3324,77 0,56%
  • BIST 100 9390,51 1,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,374 -0,364%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39387 0,10162%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,5 -0,2512%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7611 0,3287%
  • EURO/DOLAR 1,1251 0,208%
  • EURO/TURK LIRASI 43,602 0,5521%
  • STERLIN/DOLAR 1,33035 0,44168%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL