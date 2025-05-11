Fransız Cumhurbaşkanlığı için özel ürettiler

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles CEO'su Xaiver Peugeot, DS Automobiles modellerinin yaklaşık 70 yıldır Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından gururla kullanıldığını belirtti. Presidential DS No8'in Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan özel DS modellerinin mirasını devam ettirdiğini kaydeden Peugeot, 'Tıpkı geçmiş ile bugünü buluşturan 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olduğu gibi, 750 kilometreye varan elektrikli menziliyle Presidential No8, olağanüstü bir zanaatkarlık ve öncü bir vizyonla, piyasaya çıkmadan önce vitrine çıkıyor' ifadelerini kullandı.