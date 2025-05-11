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Toyota'dan Türkiye pazarında dikkat çeken rakamlar

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2025'in ilk dört ayında Türkiye otomotiv pazarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüyerek 30 bin 617 adetlik toplam satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

11 Mayıs 2025 | 15:20
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2025 | 16:09
Toyota'dan Türkiye pazarında dikkat çeken rakamlar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu satış rakamlarıyla Toyota'nın Türk otomobil pazarındaki pazar payı da yüzde 8,8 oldu.

Açıklamaya göre Toyota, ocak-nisan döneminde binek araçlarda 27 bin 177 adetlik satış elde ederken, markanın bu segmentteki büyüme oranı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63'ün üzerinde gerçekleşti. Hafif ticari araçlar ve binek araçlar dahil geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüme kaydeden şirketin bu Türk pazarında segmetteki satış adedi de 30 bin 617 adete ulaştı.

En çok satılan modelleri

Toyota'nın Türkiye'de yılın ilk 4 ayında en çok tercih edilen modelleri, 12 bin 926 adetle Toyota Corolla Sedan, 8 bin 789 adetle Toyota C-HR Hybrid ve 4 bin 338 adetle Corolla Cross Hybrid oldu.

Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado olmak üzere geniş bir SUV ürün gamına sahip olan şirketin ilk 4 ayda gerçekleştirdiği SUV satış adedi 13 bin 875 adet oldu ve binek araç satışlarının yüzde 51'ini SUV'lar oluşturdu.

Toyota, açıklamasında "Toyota C-HR Hybrid, 8 bin 789 adetle Ocak-Nisan döneminde SUV pazarının en çok tercih edilen üç modelinden biri oldu. C-SUV segmentinde Toyota C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid ile yer alan Toyota, en çok satan marka olarak da öne çıktı. Ocak-nisan döneminde Türkiye'de hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç pazarında yüzde 19 payıyla lider konumda yer alan Toyota, tam hibrit pazarında ise 18 bin 196 adetlik satışla yüzde 79'luk payına ulaştı" diyor. 

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