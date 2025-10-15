Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü: Vision Iconic

Vision Iconic gösterişli olduğu kadar zamansız; otomotiv tarihinin en tanınmış unsurlarından ikonik Mercedes-Benz radyatör ızgarasını yeniden yorumluyor. Tamamen elektrikli yeni GLC ile ilk olarak tanıtılan bu ikonik ızgara; duyguyu ve zekâyı ifade ederken Mercedes-Benz’in benzersiz karakterini vurguluyor.
1 "Dijital çağ için yeni standartlar belirliyoruz"
Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi, Geliştirme ve Tedarikten Sorumlu CTO Markus Schäfer, Vision Iconic’in mobilitenin geleceğine dair Mercedes-Benz’in vizyonunu somutlaştırdığını söyleyerek “Nöromorfik bilişim, elektronik kontrol, Solar Boya ve Seviye 4 yüksek otonom sürüş gibi çığır açan yenilikler ve en son teknolojiyle, elektrikli ve dijital çağ için yeni standartlar belirliyoruz. Bu güzel araç, yarının mobilitesini bugün gerçeğe dönüştürme taahhüdümüzün bir kanıtı" dedi.
2 İkonik ızgara yeni bir çağ için yeniden yorumlanıyor
Ön kısım, ikonik ızgarayla tanımlanıyor. Bu ızgara, yüz yılı aşkın süredir Mercedes-Benz'in tasarım dilini şekillendiren temel öğe olan geleneksel krom ızgaraya çarpıcı ve geleceğe dönük bir bakış sağlıyor. İkonik ızgara, W 108, W 111 ve Mercedes-Benz 600 Pullman gibi efsanevi modellerin dik ızgaralarından ilham alıyor.
Geniş krom çerçevesi, füme camdan oluşan ızgara yapısı ve entegre kontur aydınlatmasıyla ikonik ön ızgara, mirasını dijital moderniteyle buluşturuyor. Görünüş, itibar ve güçlü bir Mercedes-Benz kimliğini yansıtıyor. Markanın bu yeni yüzü ilk kez Eylül 2025’te tanıtılan tamamen elektrikli yeni GLC ile tanıtıldı.
3 Aydınlatma ile duygusal etki
Vision Iconic, markanın geliştirilmiş tasarım dilini mükemmel şekilde yansıtarak cesur, dik ve gururlu görünüşlü ikonik ızgarayı dijital statüyü yansıtacak bir ön yüze dönüştürüyor ve kaputtaki parlak şekilde aydınlatılmış yıldızı entegre ediyor. İkonik yıldızın ve krom ızgaranın aydınlatılması, ızgara için tasarlanan animasyon senaryolarıyla birleşerek dijital tasarımın duygusal etkisini artırmada ışık entegrasyonunun önemini ortaya koyuyor. Ayırt edici ön tasarım, en yeni aydınlatma teknolojisiyle donatılmış ince, modern ve özgüvenli farlarla zenginleştiriliyor. Derin siyah, yüksek parlaklığa sahip cilalı boya ise konsept otomobilin heykelsi dış tasarımını vurguluyor.
4 Eşsiz bir müşteri deneyimi için yeni direksiyon teması
Elektronik direksiyon ile Mercedes-Benz'de maksimum güvenlikle birleştirilmiş tamamen yeni bir direksiyon deneyimi gerçeğe dönüşüyor. Özellikle Vision Iconic gibi uzun bir otomobil için arka aks kumandası ile mükemmel etkileşim, bu teknolojinin avantajlarını açıkça ortaya koyuyor. Yol tutuşu iyileşirken manevra ve park etmek de daha kolay hale geliyor. Bunun nedeni de elektrikli direksiyon teknolojisinin gereken eforu daha da azaltması ve park manevraları sırasında direksiyonu yeniden kavrama ihtiyacını ortadan kaldırması. Bu teknoloji, direksiyon simidi ile ön tekerlekler arasında mekanik bir bağlantı gerektirmiyor. Bunun yerine, sürücünün direksiyon komutları kontrol üniteleri ve aktüatörler aracılığıyla hızlı ve elektronik olarak iletiliyor.
Ayrıca, elektronik direksiyon iç tasarımda daha fazla esneklik sağlıyor. Sürücü, ADAS gibi gelecekteki koşullu ve yüksek otomasyonlu sürüş sistemleriyle, örneğin Vision Iconic'teki geniş, lüks döşemeli koltukta olacağı gibi daha rahat bir şekilde seyahat edebilir.
5 Göz alıcı stil ve geometrik formlar: Vision Iconic kapsül koleksiyonu
Mercedes-Benz, konsept araç ile, özel tasarlanmış altı parçadan oluşan bir kapsül koleksiyon sunuyor. Koyu mavi tonlar ve gümüş-altın detaylarla tasarlanan bu koleksiyon, yalnızca Vision Iconic’in lüks renk paletini yansıtmakla kalmıyor; aynı zamanda konsept otomobilin iç mekânındaki grafik unsurlarla da oynuyor. Bu sayede, 1920’ler ve 1930’ların göz alıcı lüksünü en ince işçilik ve seçkin malzemelerle birleştirerek Art Deco’nun özünü yakalıyor. Her parça, bu ikonik döneme özgü detaylara verilen özeni ve özenle seçilmiş kumaşların kullanımını kutluyor. Kapsül koleksiyon, Vision Iconic’in dünya lansmanı ile aynı dönemde gerçekleşen Şanghay Moda Haftası’na da bir saygı duruşu niteliği taşıyor.