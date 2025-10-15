Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü: Vision Iconic

Ön kısım, ikonik ızgarayla tanımlanıyor. Bu ızgara, yüz yılı aşkın süredir Mercedes-Benz'in tasarım dilini şekillendiren temel öğe olan geleneksel krom ızgaraya çarpıcı ve geleceğe dönük bir bakış sağlıyor. İkonik ızgara, W 108, W 111 ve Mercedes-Benz 600 Pullman gibi efsanevi modellerin dik ızgaralarından ilham alıyor.

Geniş krom çerçevesi, füme camdan oluşan ızgara yapısı ve entegre kontur aydınlatmasıyla ikonik ön ızgara, mirasını dijital moderniteyle buluşturuyor. Görünüş, itibar ve güçlü bir Mercedes-Benz kimliğini yansıtıyor. Markanın bu yeni yüzü ilk kez Eylül 2025’te tanıtılan tamamen elektrikli yeni GLC ile tanıtıldı.