Türkiye'ye dönüş ihtimali bulunan Geely'nin 22 bin dolarlık SUV'u

Auto Show Dergis, Çin'de Geely'in SUV ürün gamı arasında en iddialı modeller olan Monjaro, L7 Plug-in Hybrid ve Starray modellerini denedi... İşte o araçlardan Geely Starry ile ilgili Auto Show'da yer alan yorumlar:

1 Volvo CMA platformu Geely Starray, markanın Ultra modern SUV olarak adlandırdığı bir model. Geely’nin global markalarından Volvo’nun CMA platform mimarisine sahip olan Starray, böylelikle yüksek global güvenlik standartlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Ayrıca sürüş dinamikleri ile de global standartlarda lüks bir sürüş deneyimi yaşatma iddiası taşıyor.

2 Çin fiyatı 22 bin dolar Starray kendi segmentindeki rakiplerine göre daha lüks malzemeler, daha yüksek standart donanım, daha kusursuz işçilik ile donatılmış. Bu SUV’un Türkiye pazarı için en önemli dezavantajı ise 2.0 lt hacimli motoru. Yüksek vergi diliminde bulunacak olması dolayısıyla, bu haliyle Türkiye pazarına rekabetçi bir fiyatla sunulabilmesi imkansız gibi. Ultra modern SUV olarak adlandırılan Starray’in Çin fiyatı 22 bin dolar

3 UFAK BİR MOTORLA GELİRSE... Ama Geely raflarında, bu platforma uyabilecek pek çok küçük hacimli ve turbolu motor yer alıyor. Geely yetkilileri bu aracı, Türkiye’ye özel olarak 1.6 lt’den ufak bir motorla donatırlarsa, Monjaro ve L7’nin yanı sıra üçüncü bir SUV modeliyle, büyüyen lüks SUV segmetinde güçlerini artırabilirler.

4 STARRAY HAKKINDA Starray’ın toplam uzunluğu 4670 mm ve dingil mesafesi de 2777 mm. 2.0 litrelik turbo benzinli motoru 160 kW (217 HP) güç ve 325 Nm tork üretiyor.