Geleneksel çizginin dışına çıktı, fiyatıyla rekor kırdı: Müzayedede değerini 35’e katladı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin ilk tam elektrikli modeli "Luce", düzenlenen yardım müzayedesinde 40 milyon dolara satılarak açık artırmada satılan en pahalı yeni araç rekorunu kırdı.

Apple’ın eski baş tasarımcısı Sir Jony Ive’ın imzasını taşıyan Ferrari Luce, California’da RM Sotheby’s tarafından düzenlenen etkinlikte piyasa değerinin 35 katından fazla bir fiyata alıcı buldu. Sotheby’s, özel jantlar, kişiselleştirilmiş frenler ve özgün beyaz renkle tasarlanan aracın satışından elde edilen tüm gelirin Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına aktarılacağını bildirdi. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Tasarım detayları tartışma yarattı

BBC'de yer alan habere göre; geçen Mayıs ayında tanıtılan Luce, markanın geleneksel çizgisinden uzaklaştığı gerekçesiyle otomotiv dünyasında eleştirilerin hedefi olmuştu. Modelin bataryalı yapısı ve beş koltuklu tasarımı, Ferrari’nin ikonik marka kimliğini zedelediği yönünde tepkiler almıştı. Aralarında İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile Ferrari’nin eski başkanı Luca Cordero di Montezemolo’nun da bulunduğu isimler aracı sert bir dille eleştirdi;

Hisseleri düştü

Luce’nin tanıtımı, son yılların en önemli otomobil lansmanlarından biri olarak görülse de lansmanın ertesi günü Ferrari hisselerinde düşüş yaşandı. Buna karşın, Financial Times’ta yer alan habere göre şirket, özellikle Çin’den gelen yoğun talep sayesinde bu yılki satış hedeflerine ulaşmayı başardı.

Tarihi bir eşik olarak görülüyor

Lüks otomobiller müzayedelerde sık sık yüksek fiyatlara alıcı bulsa da Luce ile elde edilen tutar tarihi bir eşik olarak görülüyor. 2025 yılında Ferrari Daytona SP3 modeli yine bir eğitim fonu yararına 26 milyon dolara satılarak o dönemin "en pahalı yeni araç" rekorunu kırmıştı. Tüm zamanların en pahalı müzayede satışı rekoru ise 2022 yılında 142 milyon dolara alıcı bulan 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé’ye ait olmayı sürdürüyor.